Atención médica en la calle: el servicio gratuito que salva vidas en Florida

Un grupo de médicos y estudiantes de medicina recorre semanalmente las calles del condado Miami-Dade para ofrecer atención gratuita a personas sin hogar.

La iniciativa, impulsada por la organización sin fines de lucro Miami Street Medicine (MSM), busca atender a quienes no acceden al sistema sanitario formal, señaló Associated Press.

Con mochilas cargadas de insumos médicos, los equipos realizan consultas a cielo abierto, entregan medicamentos, gestionan citas con especialistas y ofrecen seguimiento clínico. La atención se realiza directamente en veredas, parques y refugios.

¿Cómo funciona la red médica callejera?

MSM fue fundada en 2018 por el Dr. Dan Bergholz, quien comenzó a atender en la calle tras detectar que las actividades benéficas tradicionales no generaban impacto real.

La organización atiende a personas sin techo “en sus propios términos”, sin exigir dirección, seguro ni documentos.

Durante la pandemia, MSM se integró al grupo Dade County Street Response (DCSR), ampliando su alcance a zonas desatendidas. Hoy, la red incluye también la clínica gratuita Doctors Within Borders, un equipo de respuesta ante desastres y una línea de crisis de salud mental.

Atención médica como derecho, no privilegio

El Dr. Armen Henderson, presidente de DCSR y director médico de MSM, sostiene que la atención médica debe ser accesible para todos. “Nadie debería quedarse sin atención por no tener domicilio”, declaró al Miami Times. Su organización opera con apoyo de fundaciones y subvenciones.

Los equipos realizan admisiones médicas con tablets, coordinan visitas con dermatólogos, neurólogos y cardiólogos, y priorizan la construcción de confianza con los pacientes.

Obstáculos en el terreno

El trabajo callejero enfrenta desafíos como la criminalización de la falta de vivienda. “Si los pacientes son desplazados o detenidos, debemos buscarlos nuevamente”, explicó Henderson a Associated Press.

Además, el aumento del costo de vida y las políticas migratorias han incrementado la población sin techo.

El Dr. Iñaki Bent, supervisor de los equipos, señaló que muchos pacientes dejaron de trabajar por temor a ser deportados. “Prefieren no exponerse”, afirmó.

Jonas Richards, ex camionero con hipertensión y diabetes, agradeció la atención recibida. “Cuando no tienes hogar, no es fácil. Ellos fueron de gran ayuda”, dijo.

