Aumenta la indigencia en Los Ángeles en 2026: ¿Qué recursos y protecciones existen si corres riesgo de desalojo?

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Tras dos años consecutivos de reducciones históricas, la crisis de la falta de vivienda en el condado y la ciudad de Los Ángeles, California, vuelve a encender las alarmas.

Según datos filtrados del censo anual de la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), la población de personas sin techo registró un repunte significativo en 2026, lo que representa un duro revés para la administración de la alcaldesa Karen Bass a pocos meses de las elecciones generales de noviembre.

De acuerdo con cifras reveladas en reuniones informativas a puerta cerrada, la cantidad de personas en situación de calle en la ciudad tuvo un incremento del 7.9%, mientras que el total general de indigentes (incluyendo quienes se encuentran en albergues o alojamientos temporales) aumentó un 3.4% en comparación con los datos de 2025.

Un freno al progreso de la Alcaldía

El combate a la indigencia ha sido la bandera principal de Karen Bass desde que asumió el cargo el 12 de diciembre de 2022, día en que declaró la emergencia por falta de vivienda.

Pese al repunte registrado en las cifras presentadas este viernes, la alcaldía destaca los logros acumulados mediante programas insignia como Inside Safe:

11% de reducción global en la población sin hogar desde 2023.

en la población sin hogar desde 2023. Más de 6.000 personas retiradas de las calles a través de alojamientos de transición.

a través de alojamientos de transición. Más de 1.000 veteranos de guerra alojados en viviendas permanentes.

alojados en viviendas permanentes. 85.000 personas protegidas frente a desalojos mediante programas de defensa legal.

frente a desalojos mediante programas de defensa legal. 130 campamentos de calle desmantelados con reubicación de sus habitantes.

Los factores detrás del aumento: recortes y costo de vida

Ante la inminente divulgación pública del informe de LAHSA, la alcaldesa Karen Bass atribuyó el freno a las dinámicas económicas y a la reducción drástica de fondos estatales y federales.

"Durante dos años seguidos logramos reducir la indigencia en márgenes históricos pero, como era de esperarse, nuestros esfuerzos no pudieron mantenerse al día frente a las políticas y recortes de financiamiento que empujaron a más personas a las calles", señaló Bass en un comunicado.

Entre los principales obstáculos señalados por la administración municipal destacan:

Impacto del costo de vida: el incremento en los precios de la gasolina, los alimentos y, principalmente, los alquileres, ha colocado a miles de familias trabajadoras al borde del desahucio.

el incremento en los precios de la gasolina, los alimentos y, principalmente, los alquileres, ha colocado a miles de familias trabajadoras al borde del desahucio. Tijeretazo presupuestario estatal: el programa estatal de Asistencia para la Prevención de la Indigencia y Vivienda (HHAP) sufrió un recorte del 50%, pasando de 1.000 millones a 500 millones de dólares. Esto representó una pérdida directa de $70 millones de dólares para la ciudad de Los Ángeles.

el programa estatal de Asistencia para la Prevención de la Indigencia y Vivienda (HHAP) sufrió un recorte del 50%, pasando de 1.000 millones a 500 millones de dólares. Esto representó una pérdida directa de $70 millones de dólares para la ciudad de Los Ángeles. Servicios del Condado e incompetencia en LAHSA: Bass criticó fuertemente el modelo con el que Los Ángeles ha administrado la crisis durante las últimas tres décadas.

Tras auditorías e intervenciones judiciales, la alcaldesa reconoció que en LAHSA "el dinero no se controlaba, los proveedores no recibían sus pagos y la confianza pública se erosionó", prometiendo sustituirlo por un sistema con rendición de cuentas y centrado en las personas.

Recursos de asistencia e información de emergencia en Los Ángeles

Frente al incremento del costo de vida y el riesgo de perder la vivienda, existen programas de protección y asistencia técnica disponibles en la ciudad y el condado de Los Ángeles para los residentes que califiquen, independientemente de su estatus migratorio:

Protección y Defensa contra Desalojos (Stay Housed LA): si recibiste una notificación de desalojo o un aviso de incremento de renta injustificado, puedes acceder a asesoría jurídica gratuita o de bajo costo. Cómo acceder: visita la plataforma oficial o llama al 211 dentro del condado de Los Ángeles.

si recibiste una notificación de desalojo o un aviso de incremento de renta injustificado, puedes acceder a asesoría jurídica gratuita o de bajo costo. Línea de asistencia social 211: disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, con atención en español. Ofrece orientación sobre refugios de emergencia, albergues para familias y distribución de alimentos.

disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, con atención en español. Ofrece orientación sobre refugios de emergencia, albergues para familias y distribución de alimentos. Programa Inside Safe: dirigido a la reubicación voluntaria de personas que pernoctan en campamentos de la vía pública hacia moteles u alojamientos temporales con servicios de apoyo integral.

dirigido a la reubicación voluntaria de personas que pernoctan en campamentos de la vía pública hacia moteles u alojamientos temporales con servicios de apoyo integral. Asistencia para inquilinos de la Ciudad de Los Ángeles: la ordenanza municipal mantiene regulaciones estrictas sobre los desalojos por causa justa y límites en el incremento de los alquileres en unidades bajo la Ordenanza de Estabilización de Rentas (RSO).

Reforma de LAHSA: la alcaldesa mencionó la reestructuración del sistema de 30 años de LAHSA. Sería útil dar seguimiento a la propuesta de crear un Departamento de Servicios para Personas sin Hogar dentro de la propia ciudad para controlar directamente los fondos, en lugar de depender del ente conjunto Condado-Ciudad.

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