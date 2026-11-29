Moverse en taxi amarillo por la ciudad de Nueva York podría encarecerse en el mediano plazo.

Un estudio publicado el martes 24 de noviembre de 2026 por la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), titulado Estado de la industria de taxis de la ciudad de Nueva York, advierte que la inflación operativa redujo drásticamente el margen de ganancia de los conductores desde el último ajuste tarifario aprobado en diciembre de 2022.

Si bien el reporte no establece una subida inmediata ni fija un porcentaje de incremento, abre la puerta a reformar cómo se calculan los viajes (incluyendo la expansión de tarifas planas hacia aeropuertos como LaGuardia) y a revisar las comisiones que retienen las plataformas digitales.

Las cifras detrás de la presión económica al volante

En diciembre de 2022, Nueva York aplicó su primer aumento de tarifas en una década, elevando en torno al 23% el costo promedio por carrera (de $15.97 a $19.62).

Sin embargo, entre finales de 2022 y mayo de 2026, los costos anuales de operación crecieron un 16% en promedio, erosionando ese alivio inicial.

El desglose del informe oficial de la TLC detalla aumentos aún más pronunciados en rubros esenciales para trabajar:

Indicador del sector (2022–2026) Variación o cifra reportada Impacto directo en el trabajador Alquiler semanal de vehículo +32% Afecta a quienes no poseen auto propio ni medalla. Compra de vehículo nuevo/usado +30% Encarece la renovación de flota para propietarios independientes. Seguro comercial mínimo (TLC) +20% Obligatorio para mantener activa la licencia de operación. Millas recorridas (conductor medio) -23% Menor volumen de distancia recorrida respecto a hace cuatro años. Ingreso neto anual (antes de impuestos) Menor a $50,000 Rango estimado entre $40,000 y $58,000 brutos al año.

El desgaste financiero tiene también un trasfondo crítico de salud laboral.

Una investigación de Gothamist documentó que al menos cuatro taxistas fallecieron durante el verano de 2026 mientras cumplían su jornada laboral, en medio de cuadros médicos complicados y apremios económicos.

Frente a este escenario, la New York Taxi Workers Alliance advirtió que la crisis real supera las estadísticas del reporte.

Su directora ejecutiva, Bhairavi Desai, subrayó que los conductores de taxis amarillos cargan con gastos regulados mucho más estrictos que otros servicios de transporte, por lo que el estudio ofrece apenas una fotografía parcial de sus dificultades.

¿Qué cambios evalúa la TLC para las tarifas y aplicaciones?

El documento oficial de la comisión traza cinco líneas de acción que serán evaluadas antes de cualquier votación o cambio regulatorio:

Ajustes periódicos por inflación: en lugar de esperar diez años para aplicar aumentos bruscos, la TLC estudia revisiones regulares atadas a un índice de costos operativos de los conductores, un mecanismo similar al que ya rige para los choferes de aplicaciones. Más viajes con tarifa plana (incluido LaGuardia): la encuesta de pasajeros realizada por la TLC (la primera en más de diez años) reveló que el 56% de los usuarios evita detener un taxi en la calle porque desconoce cuánto terminará pagando.

Más de la mitad pidió ampliar el sistema de precios fijos (como la tarifa base de $70 entre Manhattan y el aeropuerto JFK) hacia otros destinos, siendo el aeropuerto LaGuardia (LGA) el principal candidato.

Simplificación del taxímetro: reducir la complejidad de recargos horarios y zonales para que tanto el pasajero como el conductor sepan de antemano el valor estimado del traslado. Pago justo en solicitudes digitales (e-hail): casi una cuarta parte de los viajes en taxi amarillo ya se despachan mediante aplicaciones móviles. La agencia propone exigir que estos trayectos respeten la tarifa oficial del taxímetro. Transparencia en las comisiones de apps: el informe comparó un trayecto estándar entre el aeropuerto JFK y Times Square: en un taxi amarillo el pasajero paga una tarifa base de $70 que va íntegra al conductor, mientras que en un vehículo de aplicación de alto volumen (como Uber o Lyft) el usuario paga alrededor de $95.75 y el conductor recibe $67.81.

Además, los cerca de 87.000 conductores de plataformas (cuyos ingresos rondan entre $43,000 y $54,000 antes de impuestos) reciben aproximadamente $6.000 menos al año en propinas que los taxistas tradicionales.

El respaldo del alcalde Zohran Mamdani y las medidas vigentes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó públicamente la urgencia de mejorar el sustento de quienes operan los taxis de la ciudad.

"Los conductores de taxis se levantan antes del amanecer y trabajan largas horas para mantener esta ciudad en movimiento. Deberían poder mantener a sus familias con lo que ganan", señaló en un comunicado oficial.

Aunque ese respaldo político no implica luz verde automática a un aumento de tarifas, la administración municipal ya activó medidas paralelas de alivio directo durante octubre y noviembre de 2026:

Centros de salud gratuitos en aeropuertos (Driver Health Hubs): el 20 de noviembre de 2026, el alcalde Mamdani anunció la apertura de clínicas móviles y centros de atención médica gratuita para los 180.000 conductores con licencia TLC.

El primer centro comenzó a operar el 23 de noviembre en el aeropuerto JFK (de 10:00 am a 6:00 pm) y el programa se extenderá al aeropuerto LaGuardia, ofreciendo chequeos preventivos y asistencia para inscribirse en seguros médicos sin que los choferes pierdan su turno de trabajo.

Alivio financiero para dueños de medallas: el 22 de octubre de 2026, la TLC aprobó nuevas reglas para flexibilizar y reforzar el Medallion Relief Program.

Según datos de la propia comisión, este programa ya permitió reestructurar préstamos de más de 2.000 propietarios (condonando cerca de $476 millones en deuda) y redujo en un 20% anual el pago de préstamos de medallas para el propietario-operador típico.

Cuánto cuesta hoy tomar un taxi amarillo en Nueva York

Mientras la TLC evalúa posibles reformas, las tarifas vigentes en noviembre de 2026 mantienen la siguiente estructura oficial:

Tarifa base inicial: $3.00 al subir al vehículo.

$3.00 al subir al vehículo. Incremento por distancia o tiempo: $0.70 por cada quinto de milla (a más de 12 mph) o por cada 60 segundos detenido o en tráfico lento.

$0.70 por cada quinto de milla (a más de 12 mph) o por cada 60 segundos detenido o en tráfico lento. Recargos obligatorios habituales: $0.50 de recargo estatal de la MTA, $1.00 de recargo de mejora (Improvement Surcharge), $1.00 en horario nocturno (8:00 pm a 6:00 am) y $2.50 en hora pico entre semana (4:00 pm a 8:00 pm., excepto feriados).

$0.50 de recargo estatal de la MTA, $1.00 de recargo de mejora (Improvement Surcharge), $1.00 en horario nocturno (8:00 pm a 6:00 am) y $2.50 en hora pico entre semana (4:00 pm a 8:00 pm., excepto feriados). Zona de congestión: $2.50 adicionales por viajes que inicien, terminen o crucen Manhattan al sur de la calle 96 (más el peaje de la Zona de Alivio de Congestión si ingresa al área delimitada).

$2.50 adicionales por viajes que inicien, terminen o crucen Manhattan al sur de la calle 96 (más el peaje de la Zona de Alivio de Congestión si ingresa al área delimitada). Aeropuerto JFK a Manhattan (o viceversa): tarifa plana de $70 (más $5.00 de recargo en hora pico de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., recargos estatales, peajes y propina).

tarifa plana de (más $5.00 de recargo en hora pico de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., recargos estatales, peajes y propina). Aeropuerto LaGuardia (LGA): actualmente funciona con taxímetro estándar más un recargo aeroportuario de $5.00 (y $2.00 por recogida en terminal), peajes y propina.

Consejos para cuidar tu presupuesto al viajar:

Compara antes de abordar: en horas de alta demanda o lluvia, el taxi amarillo suele resultar más económico que Uber o Lyft porque no aplica tarifas dinámicas (surge pricing).

En trayectos cortos sin tráfico, el metro o autobús ($2.90) sigue siendo la opción más económica.

Usa solo paradas oficiales: en aeropuertos como JFK y LaGuardia, acude exclusivamente a las filas oficiales de taxis amarillos fuera de las terminales y rechaza ofertas dentro del edificio para evitar cobros abusivos o transporte no autorizado.

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