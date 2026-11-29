Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) pueden satisfacer los nuevos requisitos laborales de SNAP en EE. UU. mediante horas de voluntariado, programas de capacitación laboral o estudios, sin depender exclusivamente de un empleo formal remunerado.

De acuerdo con un reporte de CNN, gobiernos estatales, autoridades locales y organizaciones sin fines de lucro intensifican las campañas informativas para conectar a los inscritos con estas alternativas antes de que en enero de 2027 entren en vigor exigencias similares para el programa Medicaid.

Alcance de la ampliación federal y población afectada

La reforma legislativa aprobada el año pasado amplió el mandato de cumplir 80 horas mensuales de actividad laboral o comunitaria a nuevos grupos de adultos de bajos ingresos que anteriormente estaban exentos. Entre las poblaciones incorporadas a la normativa figuran:

Adultos mayores de mediana edad: Personas de entre 55 y 64 años.

Personas de entre 55 y 64 años. Grupos familiares y vulnerables: Padres con hijos adolescentes mayores, veteranos, personas sin hogar y jóvenes que estuvieron en hogares de acogida (foster care).

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) publicadas en agosto de 2025, la restricción de exenciones y la ampliación de los criterios provocará que alrededor de 2,4 millones de personas dejen de recibir asistencia alimentaria en un mes promedio. En el caso de Medicaid, cuyo primer mandato laboral federal inicia en enero (con posibilidad de prórroga estatal hasta julio), la CBO proyecta que más de 5 millones de personas adicionales podrían perder su cobertura médica hacia 2034.

Diferencias estatales y falta de información en portales oficiales

Un análisis difundido por el Food Research & Action Center reveló que 20 estados no mencionan el voluntariado como opción válida en sus portales web oficiales de SNAP, mientras que 27 estados y el Distrito de Columbia sí lo incluyen y otros tres lo detallan de forma parcial. En diversas jurisdicciones, las agencias calculan el total de horas de servicio comunitario requeridas dividiendo el monto del beneficio mensual del hogar entre el salario mínimo local.

Para facilitar el cumplimiento entre quienes tienen empleos por hora con jornadas reducidas, varias jurisdicciones han implementado herramientas específicas:

Nueva York: La ciudad perdió 26.500 beneficiarios de SNAP desde marzo, mientras 900.000 inscritos en Medicaid enfrentan riesgo de exclusión el próximo año. Ante este escenario, NYC Service habilitó más de 200 ofertas de voluntariado para beneficiarios, y entidades como City Harvest y West Side Campaign Against Hunger registraron un alza sostenida en los turnos de empaque y distribución de alimentos para ayudar a residentes a completar sus horas mensuales.

Pensilvania: El Departamento de Servicios Humanos incorporó un buscador por código postal en su portal PA Navigate —utilizado más de 4.500 veces— con decenas de plazas comunitarias tras reportar que 123.000 residentes perdieron sus cupones hasta finales de septiembre.

Texas: El Banco de Alimentos de Houston articula derivaciones con programas locales de capacitación laboral; según informó la gerente Lakesha Oludare, siete de los doce participantes recientes lograron obtener empleos formales en almacenes y oficinas tras desempeñar tareas similares como voluntarios.

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