Bajan la factura del agua en Hialeah: quiénes tendrán 25% y 50% de descuento desde el 1 de octubre

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Las familias y comerciantes de Hialeah, Florida, recibirán un alivio financiero a partir del próximo 1 de octubre.

Tras años de reclamos comunitarios por facturaciones elevadas e inconsistentes, la administración municipal anunció una reestructuración tarifaria que reduce en un 25% el costo de los servicios de agua y alcantarillado para unos 30.000 clientes.

El plan busca estabilizar los presupuestos de los hogares sin comprometer la operatividad del sistema local.

Antecedentes de alivio en la factura: en septiembre del año pasado (2025), el Concejo de Hialeah ya había eliminado la tasa de franquicia (franchise fee) que pesaba sobre la factura del agua. Esa medida eliminó un recargo histórico y representó un ahorro de aproximadamente $61 dólares al año por hogar.

Claves de la nueva tarifa: ¿Quiénes califican al 25% de rebaja?

Para acceder al descuento general no se requiere realizar un trámite complejo, pero la medida sí está supeditada al nivel de consumo mensual:

Límite de consumo: la rebaja aplica para consumos situados entre los 0 y 10.000 galones por ciclo de facturación.

la rebaja aplica para consumos situados entre los 0 y 10.000 galones por ciclo de facturación. Cuentas alcanzadas: aplica tanto a usuarios residenciales como comerciales dentro de los límites del servicio municipal.

aplica tanto a usuarios residenciales como comerciales dentro de los límites del servicio municipal. Estructura por tramos: el sistema tarifario mantendrá cobros escalonados; quienes superen el tope de 10.000 galones pagarán la tarifa estándar correspondiente a los tramos superiores.

Inquilinos vs. Propietarios: la rebaja del 25% aplica a la cuenta de consumo registrada (lo que beneficia a inquilinos si la cuenta está a su nombre o si el landlord les traslada el costo), mientras que el descuento del 50% para adultos mayores exige ser propietario con exención Homestead.

Ejemplo de ahorro real:

Un hogar promedio en Hialeah consume cerca de 5.250 galones al mes.

Con la actualización de la tarifa, una factura mensual típica de $78 dólares bajará a cerca de $62 dólares, lo que representará un ahorro constante mes a mes.

Cifras clave: El balance financiero detrás del servicio

Indicador / Métrica Dato Oficial Impacto en la Comunidad Cuentas beneficiadas Aprox. 30.000 cuentas Reducción directa en gastos del hogar. Descuento general 25% en tarifa básica Entra en vigor el 1 de octubre de 2026. Consumo elegible 0 a 10.000 galones / ciclo Incentiva el consumo responsable de agua. Programa Senior Hasta 50% de descuento Beneficio enfocado en Aprox. 5.000 familias elegibles. Déficit recuperado Aprox. $30 millones de dólares La cobranza de cuentas morosas permitió financiar el alivio.

Programa para adultos mayores: requisitos para el 50% de descuento

La ciudad activó un subsidio especial enfocado en proteger a los residentes de la tercera edad con ingresos limitados. Quienes califiquen sumarán un crédito adicional que alcanzará una rebaja total cercana al 50% en su recibo.

Requisitos para solicitar el beneficio:

Tener 65 años de edad o más. Ser propietario de la vivienda con un medidor individual de agua registrado a su nombre. Contar con las exenciones de vivienda Homestead y Senior aprobadas. Reportar un ingreso familiar anual máximo de $38.686 dólares.

Se estima que este programa beneficie inicialmente a más de 5.000 familias en la ciudad.

Solución a lecturas inconsistentes: nuevos medidores en evaluación

A la par de las tarifas, el municipio trabaja en resolver las fluctuaciones en las lecturas mediante la actualización tecnológica del sistema.

Actualmente se están evaluando dispositivos de cuatro empresas proveedoras con el fin de seleccionar el sistema de medición permanente que elimine cobros imprevistos por fallas de cálculo.

Recomendación práctica al consumidor: revise el desglose de sus próximos recibos a partir de noviembre (cuando reciban el ciclo facturado de octubre). En caso de notar diferencias en el volumen consumido o cobros que no correspondan a la tarifa de 0-10.000 galones, se aconseja contactar directamente al Departamento de Agua y Alcantarillado de la ciudad.

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