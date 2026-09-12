¿Cómo solicitar intérprete gratis en las Escuelas Públicas de Baltimore? Guía paso a paso para familias hispanas

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (BCPSS) están reforzando su política de Acceso Lingüístico, asegurando que los padres y tutores que no dominan el inglés puedan acceder a interpretación gratuita y traducciones de documentos importantes en su idioma nativo.

Según las normativas del distrito y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Baltimore (MIMA), tener acceso a la información escolar es un derecho civil que está protegido.

Ningún padre debería tener que firmar un documento sin entenderlo, ni perderse conferencias cruciales sobre la educación de sus hijos.

Pasos para solicitar un intérprete en BCPSS

Para hacer valer estas normativas en la escuela de sus hijos, las familias pueden seguir este proceso:

Utiliza las tarjetas "I Speak" ("Yo hablo"): Los padres pueden llevar a la escuela la tarjeta de asistencia lingüística que proporciona la ciudad.

Al presentarla en la recepción, el personal tiene la obligación de identificar el idioma y conectarse con un servicio de interpretación.

Pide apoyo telefónico o en persona: Las escuelas de Baltimore tienen líneas de interpretación instantánea (como LanguageLine) para llamadas telefónicas o trámites rápidos, además de la opción de solicitar intérpretes en persona para reuniones de Plan de Educación Individualizado (IEP) o disciplinarias.

Exige que traduzcan documentos clave: Las boletas de calificaciones, consentimientos médicos, avisos sobre beneficios o normas de la escuela son considerados "documentos vitales" y deben entregarse por escrito en español.

¿Qué hacer si te niegan el servicio de traducción en Baltimore?

Si una escuela no proporciona un intérprete o se niega a traducir un documento, el protocolo oficial de BCPSS sugiere acudir a la Oficina de Aprendizajes de Inglés y Logro Multilingüe (ESOL) o contactar directamente a MIMA a través de sus canales de atención ciudadana.

Las autoridades enfatizan que estos servicios son completamente gratuitos y que ningún miembro del personal puede solicitar a un estudiante menor de edad que actúe como intérprete.

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