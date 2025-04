BI SmartLink: la aplicación usada por el ICE para localizar inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Una compañía privada vinculada a contratos federales estaría recibiendo millones de dólares del Gobierno estadounidense para rastrear a migrantes mediante tecnología de seguimiento, según información publicada por el medio La FM.

La app BI SmartLink, operada por BI Incorporated —subsidiaria del conglomerado GEO Group—, habría derivado de un programa de monitoreo alternativo a la detención a un sistema de geolocalización para acelerar deportaciones.

La aplicación, que emplea reconocimiento facial y GPS, exige a los usuarios grabar videos semanales para confirmar su ubicación y cumplir con los requisitos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según testimonios recogidos por Univisión, los migrantes reciben contraseñas únicas para acceder a la plataforma y relatan trato hostil por parte de supervisores: “Me dicen que tengo que estar en la casa, que dónde estoy”.

Investigaciones de The New York Times y The Guardian respaldan estas denuncias: cientos de arrestos coincidirían con el uso intensivo de la app, mientras documentos internos revelan que ICE recopila datos de ubicación incluso durante videollamadas.

Además, Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse confirmó que el gobierno de Joe Biden cuadruplicó los casos monitoreados por SmartLink, pasando de 27.000 en 2021 a más de 118.000 en 2022.

¿De quién es la aplicación?

GEO Group, matriz de BI Incorporated, generó el 49% de sus ingresos en 2024 (2.423 millones de dólares) mediante contratos federales, según Univisión.

Aunque la división de tecnología aporta solo el 4%, su crecimiento está ligado a políticas migratorias más estrictas desde la era Trump, ampliadas bajo la actual administración.

Organizaciones como Just Futures denuncian que la app se aplica incluso a migrantes sin antecedentes penales o no detenidos previamente, extendiendo la vigilancia masiva.

Abogados como Haim Vásquez alertan que el sistema se usa activamente para deportaciones, mientras activistas critican la falta de transparencia en el manejo de datos personales.

Hasta ahora, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han respondido públicamente a las acusaciones sobre el uso de SmartLink como herramienta de localización previa a detenciones

