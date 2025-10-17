California anuncia que fabricará su propia insulina: será de bajo costo y se lanzará en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de enero de 2026, California marcará un hito en el sistema de salud estadounidense al convertirse en el primer estado que distribuirá su propia marca de insulina genérica a bajo costo, conocida como CalRx.

El gobernador Gavin Newsom anunció que esta iniciativa estatal ofrecerá el medicamento a un precio accesible para los consumidores, buscando así contrarrestar los elevados costos que actualmente enfrentan los pacientes.

Esta medida es especialmente importante si se considera que, según la Asociación Americana de Diabetes, más de 3.4 millones de californianos padecen esta enfermedad, y para muchos, el acceso a la insulina es una barrera económica constante.

Detalles

Según EFE, el programa farmacéutico estatal venderá cada pluma de insulina de la marca CalRx a un precio inicial de 11 dólares.

Además, en el marco de una alianza con el fabricante de genéricos sin fines de lucro Civica Rx, se ofrecerá un paquete de cinco plumas por un máximo de 55 dólares.

Esta estrategia de intervención directa en el mercado farmacéutico tiene como objetivo garantizar que más personas, especialmente aquellas sin seguro médico o con cobertura limitada, puedan acceder a un tratamiento importante para su supervivencia.

La producción de insulina bajo la marca CalRx representa un esfuerzo del estado por combatir lo que sus funcionarios describen como precios injustificados en medicamentos esenciales.

