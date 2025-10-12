Carrera por las 100 preguntas: postúlate antes de esta fecha y simplifica tu examen para la ciudadanía estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (USCIS) recordó que los solicitantes de ciudadanía deben prepararse para un cambio importante en el examen cívico.

El tiempo para presentar la solicitud y estudiar bajo el formato actual de 100 preguntas está por agotarse, lo que ha generado un aumento en las aplicaciones en todo el país.

De acuerdo con información publicada en el portal web de La Opinión, el USCIS estableció que a partir del 20 de octubre entrará en vigor una nueva versión del examen de naturalización que contempla un total de 128 preguntas.

Los aspirantes deberán responder 12 de 20 correctamente para aprobar, a diferencia del actual formato que solo exige 6 respuestas correctas de 10 posibles.

Cambios en el examen de ciudadanía

El examen será completamente oral, sin preguntas de opción múltiple, y evaluará el conocimiento de historia, gobierno y principios fundamentales del país.

Los solicitantes mayores de 65 años con más de dos décadas de residencia permanente seguirán teniendo la posibilidad de presentar una versión reducida de 20 preguntas y la opción de realizarlo en su idioma preferido.

Estas modificaciones restablecen la estructura del examen utilizada en 2020, que fue suspendida por la administración anterior.

Las autoridades indicaron que el propósito del cambio es fortalecer la comprensión cívica de los nuevos ciudadanos y asegurar que cumplan con todos los requisitos establecidos por el Congreso.

En los últimos días, oficinas y centros comunitarios han reportado un incremento en la presentación de solicitudes de naturalización. Diversos residentes permanentes están optando por aplicar antes de que entre en vigencia el nuevo formato, conscientes de que el examen será más extenso y exigente.

En entidades como California, organizaciones sin fines de lucro, bibliotecas públicas y colegios comunitarios brindan apoyo gratuito y sesiones de entrenamiento para quienes buscan aprobar la evaluación cívica antes de la fecha límite impuesta por el USCIS.

