¡Celebra a mamá sin gastar de más!: conoce los menús especiales y las promociones de 2x1 en restaurantes de Florida

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El sector gastronómico ha puesto en marcha una serie de ofertas con motivo de la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos. Durante este fin de semana, diversos establecimientos ofrecen desde envíos digitales sin costo hasta productos personalizados con formas alusivas a la fecha, como pizzas y bagels en forma de corazón. Las promociones están dirigidas tanto a consumidores presenciales como a usuarios de plataformas de entrega a domicilio, buscando incentivar el consumo en una de las jornadas de mayor afluencia anual para el mercado de alimentos y bebidas.

Ofertas en desayunos y comida rápida

Diversas cadenas han ajustado sus productos icónicos para adaptarlos a la festividad mediante diseños especiales y promociones 2X1.

Formatos temáticos: Einstein Bros. Bagels y Peter Piper Pizza han incluido en su menú opciones en forma de corazón. En el caso de la pizzería, el formato grande de un ingrediente se comercializa en 18,48 dólares, mientras que la tienda de bagels ofrece una unidad gratuita a quienes adquieran cajas de brunch o docenas del producto.

Beneficios por fidelidad: Los miembros de programas de recompensas en locales como Raising Cane’s y Baskin-Robbins podrán acceder a promociones de 2x1. Asimismo, KFC ha eliminado el costo de envío para pedidos digitales realizados a través de su plataforma hasta el domingo, sin requerir un monto mínimo de compra.

Menús especiales y cortesías en bebidas

Restaurantes de servicio completo y estaciones de bebidas han diseñado paquetes específicos que incluyen obsequios físicos o descuentos para futuras visitas.

Platos de alta gama : Del Frisco's Grille y Double Eagle Steakhouse presentaron platos de edición limitada que combinan cortes de carne con mariscos, como filete mignon con cola de langosta, con precios que oscilan entre los 69 y 89 dólares.

: Del presentaron platos de edición limitada que combinan cortes de carne con mariscos, como filete mignon con cola de langosta, con precios que oscilan entre los 69 y 89 dólares. Obsequios directos: La cadena de bebidas 7 Brew entrega un enfriador de latas personalizado a quienes compren dos bebidas de tamaño mediano o grande. Por su parte, Maple Street Biscuit Company otorga un cupón de 5,10 dólares para próximas compras a las madres que consuman en sus locales durante la jornada dominical.

Variedad en repostería y servicios adicionales

El mercado de dulces también reporta movimientos con promociones de 2x1 en cajas de regalo de Baked by Melissa, disponibles para envíos de última hora. En el ámbito del bienestar, centros como Retro Fitness han anunciado jornadas de puertas abiertas donde las madres podrán acceder a las instalaciones de entrenamiento sin costo alguno durante el domingo, complementando la oferta de consumo con opciones de recreación física.

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