Día de la Madre 2026 en DC: Estos son los festivales y eventos disponibles para este domingo

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El área metropolitana de Washington (DC, Maryland y Virginia) se prepara para una celebración masiva este domingo 10 de mayo, fecha en la que coinciden el Día de la Madre en Estados Unidos con las festividades nacionales de México, Guatemala y El Salvador.

Esta sincronía cultural impulsa una agenda vibrante en el DMV ofreciendo a las familias latinas la oportunidad de festejar por partida doble.

La oferta para este 2026 abarca desde experiencias de lujo hasta alternativas accesibles, asegurando que cada madre encuentre un espacio para disfrutar, ya sea entre flores primaverales, música de jazz o actividades creativas.

Eventos

Según detalla El Tiempo Latino, estos son los eventos para el domingo en el DMV:

Mother's Day Painting Party (VA): Clase de pintura en Ashburn el sábado 9 de mayo por $40.

Clase de pintura en Ashburn el sábado 9 de mayo por $40. The Hamilton Live Jazz Brunch (DC): Buffet con platos del sur y el Eric Byrd Trio. Entradas entre $31 y $70.

Buffet con platos del sur y el Eric Byrd Trio. Entradas entre $31 y $70. Bobby McKey's Dueling Piano Bar (MD): Brunch con duelo de pianos en National Harbor para mayores de 21 años.

Brunch con duelo de pianos en National Harbor para mayores de 21 años. Dumbarton Oaks Garden (DC): Recorrido por jardines históricos en Georgetown por $17.79.

Recorrido por jardines históricos en Georgetown por $17.79. House & Garden Tour (DC): Paseo por residencias históricas en Capitol Hill por $40 (preventa) o $50.

Paseo por residencias históricas en Capitol Hill por $40 (preventa) o $50. Black Barn Alpacas (MD): Tarde de té y convivencia con alpacas con costo de $20 a $25.

Tarde de té y convivencia con alpacas con costo de $20 a $25. Mother's Day Flower Arranging (MD): Taller de arreglos florales en Silver Spring (consultar sitio para precios).

Taller de arreglos florales en Silver Spring (consultar sitio para precios). Punch Bowl Social (VA): Brunch con jazz y burbujas en Arlington (precio según menú).

Brunch con jazz y burbujas en Arlington (precio según menú). Shipgarten Festival (VA): Gran evento en McLean el lunes 11 de mayo con música en vivo, juegos para niños y muestras de sidra.

Gran evento en McLean el lunes 11 de mayo con música en vivo, juegos para niños y muestras de sidra. Potomac Bonsai Festival (DC): Exhibición en el National Arboretum con azaleas en floración y área para picnic.

Exhibición en el National Arboretum con azaleas en floración y área para picnic. Brookside Gardens (MD): Acceso libre a los jardines en Wheaton para observar el estanque de tortugas y la flora primaveral.

Recuerde

Para garantizar el éxito de la celebración, es importante realizar las reservaciones con antelación, ya que los turnos del mediodía en restaurantes y talleres suelen agotarse rápidamente.

Los expertos recomiendan acudir temprano a los parques y jardines públicos, pues el Día de la Madre representa uno de los picos de mayor afluencia anual en el área metropolitana.

Una buena planificación permitirá anticipar contratiempos de tráfico y asegurar un lugar en las actividades más populares de este fin de semana festivo.

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