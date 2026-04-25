Césped alto, multas altas: la nueva medida de control de maleza si vives en Texas

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El mantenimiento de las áreas verdes en San Antonio ha dejado de ser una cuestión de preferencia estética para convertirse en una obligación sujeta a multas económicas. La normativa municipal establece parámetros estrictos sobre la altura permitida de la hierba y la maleza en propiedades privadas, con el objetivo de prevenir la proliferación de plagas y garantizar condiciones de salubridad en la comunidad. Las autoridades locales mantienen un esquema de fiscalización que puede derivar en procesos judiciales si los dueños de casa no atienden los requerimientos del código de urbanismo.

Límites establecidos en la normativa

El código municipal de San Antonio especifica que el césped y cualquier tipo de maleza en terrenos residenciales no deben superar los 30 centímetros de altura. Esta restricción es de carácter obligatorio dentro de los límites de la ciudad y se aplica de forma integral a toda la extensión del lote. La medida busca mitigar los riesgos asociados a la acumulación de vegetación alta, la cual puede comprometer la visibilidad en las vías públicas y servir de refugio para agentes que afectan la salud ambiental del entorno urbano.

Procedimiento de notificación y plazos

El sistema de sanciones no contempla un cobro automático ante el primer avistamiento de vegetación alta. El protocolo municipal comienza con la emisión de una notificación formal de infracción, en la cual se detalla la falta y se otorga al propietario un periodo de gracia de entre 10 y 14 días para corregir la situación. Una vez cumplido este plazo, los inspectores realizan una reinspección. En caso de que el problema persista sin solución, se procede con la emisión de una citación judicial para que el infractor comparezca ante un tribunal municipal.

Sanciones judiciales y vías de reporte

Las penalizaciones derivadas de este incumplimiento están clasificadas como delito menor de clase C, permitiendo que un juez imponga multas de hasta 500 dólares por cada caso individual. Para la identificación de estas faltas, el municipio se apoya tanto en patrullajes de los funcionarios encargados del código como en la colaboración de los residentes. Los ciudadanos que deseen reportar propiedades que no cumplen con la normativa pueden comunicarse a través de la línea telefónica 3-1-1 o llamar al 210-207-6000 para solicitar una inspección oficial del domicilio en cuestión.

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