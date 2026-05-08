Cierre total de la SR-163 en San Diego este 9 de mayo: aquí las rutas alternas

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El Departamento de Transporte de California, conocido como Caltrans, realiza un cierre total de la SR-163 en dirección sur este sábado 9 de mayo.

La restricción en San Diego abarca el tramo desde la Interestatal 8 hasta la Interestatal 5, con un horario de 3:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El equipo de mantenimiento utiliza este tiempo para limpiar la zona, podar vegetación y reparar baches en el pavimento.

Rutas cerradas

Esta medida afecta también a las rampas de conexión que vienen desde la I-8 en ambos sentidos. Además, los accesos desde Washington Street y Robinson Avenue hacia el sur permanecen bloqueados. Los autobuses del Sistema de Tránsito Metropolitano son los únicos con permiso para cruzar bajo escolta oficial para no interrumpir el servicio público.

¿Cúales son las rutas alternas para conductores?

De acuerdo con información obtenida de Google Maps, si viaja por la I-8 hacia el este, debe continuar hasta la conexión con la I-5 sur. Siga por esa vía y después tome la rampa hacia la SR-163 norte.

Para quienes van por la I-8 hacia el oeste, la opción es tomar la I-805 sur. Después debe seguir por la SR-15 sur o la SR-94 oeste. Finalmente, tome la SR-94 hacia la I-5 norte para volver a la SR-163.

Opciones adicionales de traslado

Los conductores que buscan evitar la zona de obra pueden utilizar la I-15 sur como vía principal para llegar al centro de la ciudad. Otra alternativa es tomar la ruta por Texas Street desde la zona del valle para subir hacia el sur.

También es posible usar Park Boulevard si el destino es el área del Parque Balboa. Otra opción consiste en circular por Morena Boulevard hacia el sur para conectar con la I-5 de forma directa y evitar el paso por la autopista cerrada.

Recomendaciones de viaje

El calendario de obra queda sujeto a cambios por el clima o imprevistos de tráfico. Caltrans pide a los usuarios que planeen su salida con tiempo.

Es necesario calcular minutos extra para llegar a su destino debido a los desvíos. Mantenga la atención a las señales colocadas en el camino para evitar confusiones.

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