Comida gratis en Florida del 23 al 28 de marzo: horarios y lugares de las jornadas de entrega activas

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En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida para la próxima semana.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de marzo.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Comida gratis: entregas con Feeding Tampa Bay

Lunes 23 de marzo

HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 24 de marzo

HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 am a 1:00 de la tarde.

+ Todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento en 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL.

PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33712. De 5:30 a 7:30 de la tarde.

Miercoles 25 de marzo

HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, bajo el paso elevado 275 para recibir un talón de ticket. Luego se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

+ Solo personas que lleguen caminando entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. en 4310 N Nebraska Ave

HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill, FL 34606. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.

POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 de la tarde.

HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

+ La entrada de distribución es: 3888 N 19th St, Tampa, FL 33610

POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:00 de la tarde.

Jueves 26 de marzo

HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.

POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

Viernes 27 de marzo

PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 28 de marzo

MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

HILLSBOROUGH | Jackson Springs Community Center: 8620 Jackson Springs Rd, Tampa, FL 33615. De 9:30 a 10:30 de la mañana.

PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

HILLSBOROUGH | Youmans Praise & Worship Center: 3816 US-92, Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Puntos móviles activos con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Miercoles 25 de marzo

Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Liberty Square Head Start, 6304 NW 14th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Jueves 26 de marzo

Gainesville-Swag Family Resources: 807 SW 64th Terrace, Gainesville. De 11:00 am a 02:00 de la tarde.

Viernes 27 de marzo

Port Richey-Pasco Board of County Commissioners: Gulf View Square, 9409 US-19, Port Richey. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Miami-Commissioner Ralph Rosado: 6030 SW 2nd St, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

Sábado 28 de marzo

Jacksonville-Emmett Reed Center & Atlantic Self Storage: Emmett Reed Gymnasium, 1093 W 6th St, Jacksonville. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

Tallahassee- Fellowship Baptist Church: Fellowship Baptist Church, 3705 N Monroe St, Tallahassee. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

Blountstown-St Mary: 16345 SE River St, Blountstown. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

St. Augustine-Sons of Allen: Webster Elementary School, 420 North Orange Street, St. Augustine. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Lauderhill-Florida Department of Health Broward County: Lauderhill Mall, 1267 NW 40th Ave, Lauderhill. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

South Promo: Oak Grove Park, 690 NE 159th St, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

The City of West Park: 3501 SW 56th Ave, West Park. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

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