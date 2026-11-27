Organizaciones comunitarias y bancos de alimentos del sur de Florida habilitarán este fin de semana decenas de puntos de distribución gratuita en el condado de Miami-Dade.

Desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre, las familias de Miami podrán recibir cajas con alimentos nutritivos sin costo, una ayuda para aliviar el presupuesto familiar después de las celebraciones de Acción de Gracias.

Según los registros oficiales de Feeding South Florida (feedingsouthflorida.org), estas jornadas buscan combatir la inseguridad alimentaria en la región mediante la entrega directa de alimentos frescos, como frutas, verduras, proteínas y lácteos, además de productos enlatados y comidas preparadas.

Calendario de entrega de comida gratis en Miami

Quienes deseen participar pueden acudir a las iglesias y los centros comunitarios aliados de Feeding South Florida en los horarios indicados para cada jornada:

Viernes 27 de noviembre

Mas Access: 2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 | Horario: 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 | Horario: 9:30 a.m. a 4:00 p.m. Centro Comunitario AFE Miami: 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 | Horario: 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 | Horario: 9:30 a.m. a 2:30 p.m. Glory Temple Ministry FP: 7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147 | Horario: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147 | Horario: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. St. Matthews Free Will Baptist Church: 6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150 | Horario: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150 | Horario: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Unity Pentecostal COG: 801 NW 111th St, North Miami, FL 33168 | Horario: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Sábado 28 de noviembre

Grove Outreach: 3749 Grand Ave, Miami, FL 33133 | Horario: 6:00 a.m. a 7:30 a.m.

3749 Grand Ave, Miami, FL 33133 | Horario: 6:00 a.m. a 7:30 a.m. N. Miami Ave COG: 14250 N Miami Ave, Miami, FL 33168 | Horario: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

14250 N Miami Ave, Miami, FL 33168 | Horario: 7:00 a.m. a 9:00 a.m. First Baptist Church of Coral Park: 8755 SW 16th St, Miami, FL 33165 | Horario: 7:30 a.m. a 9:30 a.m.

8755 SW 16th St, Miami, FL 33165 | Horario: 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Comunidad de Cristo: 1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 | Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 | Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. N. Miami Church of Nazarene: 1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168 | Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168 | Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. The Salvation Army Miami FP + SK: 1907 NW 38th St, Miami, FL 33142 | Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

1907 NW 38th St, Miami, FL 33142 | Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. First Haitian COG: 7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150 | Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150 | Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Faithful Deliverance Temple: 769 NW 111th St, Miami, FL 33168 | Horario: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Domingo 29 de noviembre

Comunidad de Cristo: 1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 | Horario: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 | Horario: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Rayfield Family Literacy - Miami: 1263 NW 67th St, Miami, FL 33147 | Horario: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

1263 NW 67th St, Miami, FL 33147 | Horario: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Miami Bethany Church of the Nazarene: 1751 NW 36th St, Miami, FL 33142 | Horario: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

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