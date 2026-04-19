Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este Lunes 20 de abril

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Este lunes 20 de abril de 2026 se llevarán a cabo operativos de distribución de alimentos en el centro de Florida para asistir a las familias de la región. Las jornadas, coordinadas por diversas organizaciones sociales, buscan facilitar el acceso a productos básicos de forma gratuita. Las autoridades de logística han informado que los insumos se entregarán hasta agotar existencias, por lo que se recomienda a los asistentes cumplir con los horarios y requisitos de transporte establecidos para cada locación.

Operativo en Lakeland (Condado de Polk)

La jornada se desarrollará en el sector Descanso de los Peregrinos bajo el patrocinio de United Way y la organización de CFHC.

Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Dirección GPS: 1052 N Kettles Ave. Lakeland, FL 33805.

Indicaciones para conductores: Si maneja desde la I-4 East, tome la salida 31 hacia Kathleen Rd y gire a la izquierda en W 10th St hasta llegar a N Kettles Ave. Desde la US-98, diríjase hacia el norte y cruce en W Memorial Blvd para conectar con la zona del evento. Es obligatorio llevar la maleta del vehículo totalmente desocupada, ya que el personal depositará las cajas directamente en el maletero para agilizar el flujo.

Indicaciones para usuarios de transporte público: Puede utilizar la ruta 12 de Citrus Connection (Lakeland Area Mass Transit). Deberá bajar en la parada de Kathleen Rd & 10th St y caminar aproximadamente 0.3 millas (6 minutos) hacia el este. Se recomienda llevar un carrito con ruedas o una maleta resistente para cargar los víveres durante el trayecto a pie.

Operativo en New Port Richey (Condado de Pasco)

La actividad tendrá lugar en la YMCA Trinity con el patrocinio de BayCare.

Horario: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Dirección GPS: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655.

Indicaciones para conductores: Si circula por la Suncoast Pkwy (SR-589), tome la salida hacia SR-54 West y continúe hasta Trinity Blvd, luego gire en Photonics Dr. Desde la US-19, tome la SR-54 hacia el este. Se solicita mantener la maleta del carro vacía y seguir las instrucciones de los banderilleros para evitar el colapso de la vía principal.

Indicaciones para usuarios de transporte público: Debe tomar el bus de la ruta 54 de GoPasco (Pasco County Public Transportation). El trasbordo más cercano es en la intersección de SR-54 y Little Rd. La caminata desde la parada más próxima es de unas 0.5 millas. Es indispensable contar con un carrito manual o maleta con ruedas para el traslado de los paquetes de alimentos.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja llegar al menos 30 minutos antes del inicio de cada jornada, ya que las filas de vehículos suelen formarse con antelación. No se requiere documentación previa de ingresos para recibir el beneficio, pero la distribución es por orden de llegada. En caso de condiciones climáticas adversas, los organizadores podrían modificar la logística en el sitio para garantizar la seguridad de los voluntarios y beneficiarios.