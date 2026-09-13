Comida gratis en Texas y California del 14 al 19 de septiembre: lo que debe saber de las jornadas activas

Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del lunes 14 al sábado 19 de septiembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 39 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 14 de septiembre

9:00 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

1:00PM | CSL Plasma - 6515 Abrams Rd, Dallas, TX 75231

Martes 15 de septiembre

7:45 AM | CBO / Christian Benevolent Outreach - 1804 Avenue P, Plano, TX 75074

9:00 AM | Lakeside Community Church - 1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474

9:00 AM | Our Lady of the Lake - 1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087

9:00 AM | St. Michaels Grand Prairie - 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052

11:30 AM | Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225

1:00 PM | St. Paul Parish Center - 900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080

1:00 PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville - 9801 Wesley Street, Suite 101/102, Greenville, TX 75402

1:00 PM | Lifeway Church/Heart and Hand Ministry - 106 E Princeton Dr, Princeton, TX 75407

Miércoles 16 de septiembre

9:00 AM | St. Patrick-Denison - 314 N. Rusk Ave., Denison, TX 75020

9:00 AM | Shiloh Baptist Church - 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224

9:00 AM | Tyler Street Community Service Outreach - 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208

9:00 AM | St. Philip - 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227

9:00 AM | St. Francis-Lancaster - 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - 404 Reed St., Honey Grove, TX 75446

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas - 2801 Swiss Ave #130, Dallas, TX 75204

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett - 4000 Dalrock Rd., Rowlett, TX 75088

1:00 PM | Cristo Rey - 9701 San Leon Ave, Dallas, TX 75217

Jueves 17 de septiembre

9:00 AM | City of Ferris - 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125

9:00 AM | Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235

9:00 AM | Bear Creek Community Church - 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062

9:00 AM | My New House/ New Hope Baptist Church - 704 Ripley St., Ennis, TX 75119.

9:00 AM | Christ Embassy Irving - 3248 N Skyway Cir, Irving, TX 75038

10:00 AM | Victory in Him - 301 W Knox St, Ennis, TX 75119

10:00 AM | Oasis on the MT CHC - 821 E Miller Rd., Garland, TX 75040

10:00 AM | Immaculate Conception - 3000 TX-22, Corsicana, TX 75110

Viernes 18 de septiembre

9:00 AM | Dela eld Villa Apartments - 4101 Dela eld Villa Lane, Dallas, TX 75228

9:00 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church - 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052

9:00 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042

9:00 AM | Gaston Christian Center - 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243

Sábado 19 de septiembre

9:00 AM | Holy Family - 2323 Cheyenne St, Irving, TX 75062

9:00 AM | Light Church - 2606 John West Rd, Mesquite, TX 75150

9:00 AM | Rapha's World Ministries - 1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081

9:00 AM | Springs Fellowship Church - 817 Holcomb Rd., Dallas, TX 75217

1:00 PM | El Shaddai-Irving - 402 W. Rochelle Rd., Irving, TX 75061

1:00 PM | Praise Embassy - 9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243

1:00 PM | Geneva Heights Elementary - 5895 Goodwin Ave, Dallas, TX 75206

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - 8851 Bruton Rd., Dallas, TX 75217

FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Lunes 14 de septiembre

En Las Flores Park: 48400 Van Buren St., Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Martes 15 de septiembre

En Sky Valley Community Center: 20905 Hot Springs Rd., Desert Hot Springs. De 5:00 pm a 6:00 de la tarde.

Miércoles 16 de septiembre

En Desert Mirage HS: 86150 Ave 66th, Thermal. De 5:00 pm a 7:00 de la noche.

Viernes 18 de septiembre

En FIND Food Bank: 83775 Citrus Ave, Indio. De 7:00 a 8:30 de la mañana.

Sábado 19 de septiembre

En Mathis Home: 81410 Hwy. 111, Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.

En Agua Caliente Elementary: 30800 San Luis Rey, Cathedral City. De 9:00 a 10:00 de la mañana

Más comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

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