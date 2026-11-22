Las autoridades de Texas aplican sanciones severas y nuevas exigencias educativas para frenar accidentes de tránsito en los más de 1 800 frentes de construcción vial activos en todo el estado.

Bajo la Sección 542.404 del Código de Transporte de Texas, los tribunales duplican automáticamente las multas mínimas y máximas por infracciones cometidas en zonas de obras cuando hay trabajadores presentes, elevando sanciones comunes de 200 hasta 400 dólares más costos judiciales.

Además, estas infracciones pierden el derecho a la desestimación mediante cursos de manejo o adjudicación diferida, mientras que la ley obliga a cambiar de carril o reducir la velocidad al menos 20 millas por hora al pasar junto a vehículos de mantenimiento, grúas o patrullas con luces intermitentes.

Novedades

Como novedad normativa desde septiembre de 2026 bajo el Código de Educación (SB 1366), todos los cursos de seguridad vial en el estado incorporan módulos obligatorios sobre los riesgos y penalizaciones en áreas de construcción.

Para infracciones regulares fuera de zonas de obras activas con personal, los conductores pueden limpiar su historial, evitar puntos y obtener descuentos de hasta 15 % en sus pólizas de seguro cursando programas aprobados por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR) en español.

El trámite exige solicitar autorización al tribunal correspondiente antes de la fecha límite de respuesta, inscribirse en un curso certificado de seis horas (disponible 100 % en línea desde un costo mínimo legal de $25) y entregar el certificado oficial a la corte y a la aseguradora.

Quedan excluidos de este beneficio quienes conduzcan a 25 millas por hora o más sobre el límite, superen las 95 millas por hora o posean una licencia comercial (CDL), según detalla TDLR Approved.

¿Por qué las medidas?

El endurecimiento legal responde a una crisis mortal en las autopistas texanas, donde el Departamento de Transporte (TxDOT) registró 28 089 choques y 203 fallecidos en zonas de obras durante 2025, incluidos siete trabajadores viales.

La fuerza laboral hispana, que representa una proporción mayoritaria en la construcción texana, enfrenta la mayor exposición diaria a vehículos a exceso de velocidad, conductores distraídos con teléfonos móviles y barreras de concreto a escasos metros del tráfico.

Supervisores de seguridad y operarios hispanos del sector denuncian además que la presión por entregar tramos viales antes de plazo y la falta de capacitación técnica en español agravan el peligro cotidiano.

Impacto

La combinación de vigilancia policial en corredores críticos como la I-10 y campañas preventivas como *Be Safe. Drive Smart. busca revertir las estadísticas de colisiones traseras, la principal causa de accidentes en zonas de reparación, según detalla el Departamento de Transporte de Texas.

Mientras TxDOT insiste en respetar la señalización naranja y evitar el uso del celular al volante, los trabajadores en el asfalto recalcan que reducir la velocidad unos segundos marca la diferencia entre finalizar la jornada o sumar otra víctima en las carreteras de Texas.

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