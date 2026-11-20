11 estados de Estados Unidos otorgarán subsidios propios durante 2027 para abaratar las primas mensuales de los seguros médicos adquiridos bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare).

Según un análisis de Healthinsurance.org, California, Colorado, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington destinarán fondos locales.

Beneficios

Esto con la intención de amortiguar el incremento de costos tras la expiración de los créditos fiscales federales ampliados al cierre de 2025, según detalla Solo Dinero.

Estas ayudas se acumulan con los beneficios federales vigentes y permiten además reducir deducibles y copagos, aunque cada jurisdicción fija topes específicos según los ingresos familiares.

Montos

Entre las medidas destaca el debut de Virginia, que asignó 150 millones de dólares para cubrir hogares con ingresos de hasta el 250 % del nivel federal de pobreza, y Rhode Island, que aprobó 19 millones de dólares para familias ubicadas hasta el 200 % de ese umbral.

Por su parte, California ampliará su cobertura hasta el 200 % del nivel de pobreza, Colorado entregará $70 mensuales al titular más $25 por cada dependiente.

Nuevo México absorberá el recorte federal completo hasta junio de 2027, según detalla Solo Dinero en sui portal web.

La activación de estos recursos estatales cobra urgencia durante la temporada de inscripción abierta de otoño de 2026, periodo clave para evitar aumentos automáticos en las renovaciones de pólizas del próximo año.

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