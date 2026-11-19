Heritage Auctions subastará el martes 24 de noviembre un billete de $10 de la serie de 1929 emitido por el Lafayette National Bank of Brooklyn, con una estimación de $150 o más.

La pieza forma parte de The Westchester Collection y aparecerá como lote 84187 en la subasta de moneda estadounidense número 142647. Este monto proyectado equivale al menos a 15 veces el valor nominal del ejemplar.

Según El Diario NY , a partir de los datos de Heritage Auctions. La casa de subastas identifica el ejemplar como un billete de tipo 2 bajo el número de autorización bancaria 12892.

El papel moneda recibió la calificación Very Fine 25 de Paper Money Guaranty (PMG), firma especializada que evalúa billetes en una escala de hasta 70 puntos. Esa nota indica que la pieza circuló y conserva un aspecto general atractivo, pero muestra dobleces o suciedad que limitan una puntuación mayor.

¿Qué define el valor de este billete de $10 de Brooklyn de 1929?

La cifra de $150 o más funciona como referencia de la casa de subastas y varía según el interés de los postores. El monto final tampoco refleja el desembolso total del comprador, ya que se suma la comisión de la casa y cualquier impuesto o envío correspondiente.

Al momento de la consulta del reporte, la oferta registrada era de $1 y la siguiente puja mínima era de $5, equivalentes a $30 y $34 con comisión. Heritage aplica un cargo del 22% sobre la oferta ganadora, con un mínimo de $29 por lote, por lo que una venta en $150 sumaría $33 de comisión para un subtotal de $183 antes de impuestos o envío.

Si existiera un precio de reserva, la casa de subastas lo publicará el sábado 21 de noviembre a las 7:00 p.m., hora del Centro. Ese aviso es independiente de la estimación inicial difundida para el lote.

¿Cuándo cierran las pujas por el billete de $10 de Brooklyn de 1929?

Cierre de ofertas anticipadas: Martes 24 de noviembre a las 6:50 p.m., hora del Centro (7:50 p.m. en Nueva York).

Martes 24 de noviembre a las 6:50 p.m., hora del Centro (7:50 p.m. en Nueva York). Inicio de la sesión: Martes 24 de noviembre a las 7:00 p.m., hora del Centro (8:00 p.m. en Nueva York), dentro del bloque de lotes 84001 al 84455.

Martes 24 de noviembre a las 7:00 p.m., hora del Centro (8:00 p.m. en Nueva York), dentro del bloque de lotes 84001 al 84455. Registro de oferta: Los interesados pueden ubicar la subasta 142647 y el lote 84187 en Heritage Auctions para revisar las reglas y fijar su puja máxima.

El inicio de la sesión no implica una adjudicación inmediata, ya que el lote compite dentro de una amplia tanda de monedas y billetes de Estados Unidos. Los coleccionistas deben verificar las condiciones de venta y los cargos adicionales antes de presentar su oferta final.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube