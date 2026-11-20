A partir del 30 de noviembre de 2026, el programa Fair Fares NYC ampliará el acceso al descuento del 50% en metro y autobús para unos 340,000 residentes adicionales de los cinco distritos, elevando el universo total a cerca de 1.3 millones de personas.

La medida sube el tope de ingresos del 150% al 200% del nivel federal de pobreza y elimina la renovación anual para quienes ya reciben asistencia pública y continúan en esos programas. El cambio busca aliviar el gasto en traslados al trabajo, la escuela y citas médicas para hogares de bajos recursos.

Según El Diario NY, el organismo municipal indicó en septiembre que solo el 40% de quienes calificaban figuraban inscritos en el programa.

El beneficio aplica a habitantes de los cinco condados de entre 18 y 64 años inclusive, y no cubre a quienes ya reciben pasaje gratuito por HRA u otra tarifa reducida municipal. El programa tampoco se extiende a todo el estado de Nueva York.

¿Qué servicios cubren el descuento del 50% en Fair Fares?

Metro y autobuses: Rebaja del 50% en el metro y en las rutas de autobús que califican dentro de la ciudad.

Rebaja del 50% en el metro y en las rutas de autobús que califican dentro de la ciudad. Conexiones ferroviarias y tranvía: Incluye también viajes en Staten Island Railway, Roosevelt Island Tram y Hudson Rail Link.

Incluye también viajes en Staten Island Railway, Roosevelt Island Tram y Hudson Rail Link. Transporte adaptado: Aplica un 50% de descuento en Access-A-Ride de la MTA al vincular las cuentas de ambos programas.

La exención de renovación beneficia a quienes se inscribieron mientras recibían asistencia pública y siguen en ella, ya que HRA valida sus ingresos mediante esos registros. Así evitan repetir la comprobación de manera separada para conservar su tarifa reducida.

Quienes deseen verificar requisitos o iniciar el trámite pueden ingresar al portal oficial de Fair Fares NYC y gestionar la solicitud mediante ACCESS HRA. También pueden enviar documentos desde la aplicación móvil de ACCESS HRA o llamar al 311 para recibir orientación.

¿Cómo aprovechar la ampliación de Fair Fares en Nueva York?

Revisar el nuevo umbral: Comprobar si los ingresos del hogar alcanzan hasta el 200% del nivel federal de pobreza desde el 30 de noviembre.

Comprobar si los ingresos del hogar alcanzan hasta el 200% del nivel federal de pobreza desde el 30 de noviembre. Tramitar en línea: Solicitar el ingreso o subir comprobantes a través de Fair Fares NYC, ACCESS HRA o su aplicación móvil.

Solicitar el ingreso o subir comprobantes a través de Fair Fares NYC, ACCESS HRA o su aplicación móvil. Solicitar apoyo directo: Comunicarse al 311 si se requiere asistencia para completar la inscripción o vincular cuentas.

El nuevo límite de ingresos entra en vigor el 30 de noviembre y abre la puerta a miles de hogares que antes quedaban fuera por poco margen. Consultar los canales oficiales a tiempo facilita asegurar el descuento antes de que aumente la demanda.

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