¿Cómo te afecta? La nueva regulación de Medicare que sacude a jubilados

Suscríbete a nuestros canales

El programa de salud Medicare en Estados Unidos aplicará una modificación importante que impactará a millones de beneficiarios.

La principal novedad es la eliminación de la asistencia relacionada con gastos funerarios en algunos planes Medicare Advantage, un beneficio adicional que ciertas aseguradoras ofrecían como valor agregado.

Aunque Medicare tradicionalmente no cubre este tipo de gastos, algunos planes privados incluían apoyo para servicios funerarios, lo que generó confusión entre los usuarios. Con la nueva regulación, ese tipo de beneficios quedará fuera de la estructura autorizada.

Motivos detrás de la decisión

Las autoridades de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) explicaron que la medida responde a una política de control y uso eficiente de los fondos públicos. El objetivo es garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a servicios médicos.

Entre las razones principales destacan:

Enfoque en atención médica directa

Eliminación de beneficios no clínicos

Mayor control del gasto público en salud

El argumento central es que Medicare está diseñado para personas vivas y para mejorar su salud, por lo que los gastos funerarios no encajan dentro de su propósito.

Servicios que Medicare mantiene

A pesar de este cambio, el programa continúa ofreciendo coberturas esenciales para los afiliados. Medicare seguirá cubriendo atención médica relacionada con enfermedades graves y cuidados al final de la vida.

Los beneficios vigentes incluyen:

Cuidados paliativos y hospicio

Manejo del dolor en pacientes terminales

Apoyo emocional y psicológico para familias

Atención hospitalaria y médica básica

Impacto en los jubilados

La eliminación de este beneficio adicional podría afectar principalmente a jubilados con ingresos fijos que dependían de planes Medicare Advantage con coberturas complementarias. Aunque no se trata de un recorte directo del programa básico, sí implica un cambio en la planificación financiera de muchos usuarios.

Esto obliga a los beneficiarios a revisar sus pólizas actuales y evaluar nuevas alternativas para cubrir gastos futuros, especialmente en caso de fallecimiento.

Ante este escenario, los expertos recomiendan a los afiliados considerar otras opciones para cubrir gastos funerarios. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran los seguros de gastos finales, planes prepagados y ahorros personales destinados a emergencias.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube