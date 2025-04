Consejos para reducir el acceso a información en su celular cuando llegue a USA: debe desactivar algunas funciones

Suscríbete a nuestros canales

Con el aumento del escrutinio de los dispositivos electrónicos al cruzar fronteras, especialmente al ingresar a los Estados Unidos, los viajeros deben tomar precauciones para proteger su privacidad.

Expertos en seguridad tecnológica recomiendan una serie de medidas preventivas para resguardar la información personal contenida en teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos.

Algunos consejos para proteger tu información

La información aquí presentada fue extraída del portal web de The Associated Press, donde se detalla que los agentes fronterizos tienen el derecho de revisar los dispositivos electrónicos de los viajeros y no están obligados a dar una razón para solicitar una contraseña para desbloquear el dispositivo.

Entre las recomendaciones clave se incluyen:

Minimizar la cantidad de información que se lleva consigo durante el viaje, dejando el teléfono en casa si es posible.

Cifrar la unidad de almacenamiento del teléfono o computadora portátil y protegerla con una contraseña robusta.

Apagar los dispositivos al aterrizar para evitar la descarga accidental de archivos remotos y protegerse contra ataques sofisticados.

Eliminar las aplicaciones de redes sociales y volver a instalarlas más tarde para evitar que el contenido permanezca en la memoria caché del teléfono.

Los expertos también advierten sobre tácticas contraproducentes, como borrar completamente el disco duro del dispositivo, ya que esto podría generar sospechas. Asimismo, mentir a los agentes fronterizos puede ser un delito grave.

Se aconseja a los viajeros consultar las leyes locales del destino antes de viajar, ya que algunos países tienen leyes antiterroristas que permiten a la policía exigir a las personas que entreguen sus dispositivos y contraseñas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube