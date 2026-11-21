La regla de notificación previa de 60 días de Miami-Dade dejó de tener validez tras la aprobación de una ley estatal de Florida. Aun así, los inquilinos siguen contando con plazos de protección específicos.

Saber qué norma está vigente puede ayudar a evitar aumentos inesperados y proteger el bolsillo de miles de familias arrendatarias del sur de Florida.

El conflicto legal entre Miami-Dade y el estado de Florida

En marzo de 2022, la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó la Ordenanza 22-30 y, más adelante, la Declaración de Derechos del Inquilino (Ordenanza 22-47).

Según los registros legislativos oficiales del condado (miamidade.gov), estas normas exigían que los propietarios avisaran por escrito con al menos 60 días de anticipación antes de aplicar un aumento de alquiler superior al 5 %.

Pero el panorama legal cambió por completo. La organización de asistencia legal Legal Services of Greater Miami (legalservicesmiami.org) y los Estatutos de Florida (leg.state.fl.us) señalan que la Legislatura estatal aprobó la ley HB 1417, codificada en la Sección 83.425 de los Estatutos de Florida, que entró en vigor el 1 de julio de 2023.

La ley anuló las ordenanzas locales de condados y ciudades que regulaban la relación entre propietarios e inquilinos, por lo que la regla de los 60 días de Miami-Dade dejó de aplicarse.

¿Qué plazos obligatorios se aplican actualmente a los inquilinos de Miami-Dade?

Aunque la ordenanza local ya no está vigente, los propietarios no pueden subir el alquiler de un día para otro. El Capítulo 83 de los Estatutos de Florida, que regula la relación entre arrendadores e inquilinos residenciales, establece estas reglas:

Contratos a plazo fijo (anuales): El propietario no puede aumentar la renta mientras el contrato esté vigente, salvo que una cláusula escrita lo permita expresamente. El nuevo monto sólo puede aplicarse al renovar el contrato.

Contratos de mes a mes: Según la Sección 83.57(3) de los Estatutos de Florida, el arrendador debe notificar por escrito con al menos 30 días de anticipación al final del período mensual en curso si quiere terminar el contrato o modificar sus condiciones.

Cláusulas de renovación: La Sección 83.575 de los Estatutos de Florida establece que, si el contrato escrito exige avisar antes de no renovar o cambiar sus condiciones, el plazo de aviso no puede exceder los 60 días.

¿Cómo protegerse ante un aumento del alquiler en Miami-Dade?

Los especialistas de Legal Services of Greater Miami recomiendan revisar detenidamente el contrato antes de aceptar un aumento.

Si el propietario exige un pago mayor sin dar los 30 días de aviso requeridos en un contrato mensual, o intenta cambiar el precio a mitad de un contrato anual sin que el acuerdo lo permita, el inquilino puede impugnar la medida.

Además, la ley estatal prohíbe los aumentos de alquiler que sean represalias por reclamos de mantenimiento o por motivos de discriminación en la vivienda.

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