¿Debes manutención infantil en EEUU? Perderás tu pasaporte si no pagas a partir de ahora

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El Departamento de Estado de Estados Unidos, en una acción coordinada con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), inició la revocación directa de pasaportes vigentes a ciudadanos que presentan retrasos significativos en sus pagos de manutención.

Esta ofensiva federal marca un cambio drástico en la aplicación de la ley de 1996, ya que las autoridades pasaron de simplemente denegar renovaciones a invalidar documentos activos de forma inmediata.

La medida afecta inicialmente a unos 2,700 individuos con deudas superiores a los $100 000, aunque la normativa permite sancionar a cualquier deudor que supere el umbral de los $2 500, lo que pone en riesgo la movilidad internacional de millones de personas.

Impacto

La ejecución de esta política impacta directamente en la estabilidad laboral y migratoria de quienes residen o trabajan en el extranjero, limitando su capacidad de desplazamiento a documentos de emergencia válidos únicamente para retornar a suelo estadounidense.

Es importante destacar que la cancelación del pasaporte no se revierte de forma automática al liquidar la deuda; los afectados deben enfrentar un proceso administrativo que suele demorar entre dos y tres semanas para actualizar los registros federales.

Las autoridades defienden este endurecimiento como una herramienta necesaria para garantizar el bienestar de los menores, tras haber recuperado cientos de millones de dólares mediante restricciones previas menos severas.

Advertencia

Expertos legales advierten que muchos ciudadanos podrían descubrir la invalidez de su documento en puntos de control migratorio o aeropuertos, lo que genera una incertidumbre creciente en sectores de la población con litigios familiares pendientes.

Al no admitirse pagos parciales para levantar la sanción, el gobierno federal refuerza su postura de tolerancia cero frente al incumplimiento financiero según detalla un trabajo de Cuba en Miami.

Esta estrategia no solo busca la recuperación de activos, sino que transforma la deuda civil en un obstáculo insalvable para la libertad de tránsito, consolidando una tendencia de mayor control gubernamental sobre el cumplimiento de las obligaciones judiciales.

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