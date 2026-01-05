Día de Reyes en Dallas y Fort Worth: sepa dónde comprar la tradicional rosca para este 6 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Estamos hablando de un tradicional postre que se come cada 6 de enero, el Día de Reyes, y simboliza la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, el cual se celebra en Estados Unidos (EEUU), especialmente en comunidades hispanas.

Estamos hablando de la Rosca de Reyes, a la que también se le conoce en algunos países como roscón, pan de la Epifanía y Pan de los Tres Reyes.

La Rosca de Reyes es un pan dulce de forma ovalada, decorado con frutas secas cristalizadas y que contiene una figurita de niño, que representa al Niño Jesús.

Se indica que, la forma circular de la rosca representa la eternidad del amor de Dios, y las frutas secas simbolizan las ofrendas que los Reyes Magos llevaron al recién nacido.

La tradición se remonta a la Edad Media y se ha fusionado con la celebración de la Epifanía, que conmemora el encuentro de los Reyes Magos con el Niño Jesús.

Una tradición que se ha afianzado en EEUU

De hecho, en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami, las comunidades latinas realizan desfiles y actividades culturales que incluyen bailes, carrozas y representaciones tradicionales por el Día de Reyes.

El Desfile de los Tres Reyes Magos en Harlem, Nueva York, se celebra desde hace casi 50 años y es organizado por El Museo del Barrio desde 1977.

Este evento rinde homenaje a la Epifanía y es un recordatorio de la riqueza cultural latina, heredada en parte de las tradiciones españolas.

Lista donde comprar la Rosca de Reyes en Dallas y Fort Worth

El portal local de Al Día News (Dallas News) ha compartido un listado de locales en los que se puede comprar el mencionado postre de origen hispano.

Del Norte Bakery , 5507 Lindsley Ave., Dallas. facebook.com/bakerydelnorte. 214-821-0061.

, 5507 Lindsley Ave., Dallas. facebook.com/bakerydelnorte. 214-821-0061. Guanajuato Bakery , 3301 E Belknap St., Fort Worth. guanajuatobakery.com. 817-831-6066.

, 3301 E Belknap St., Fort Worth. guanajuatobakery.com. 817-831-6066. La Guatemalteca Emi , 11055 Dennis Rd., #17, Dallas. netsnipersmedia.wixsite.com/laguatemalteca. 972-246-7555.

, 11055 Dennis Rd., #17, Dallas. netsnipersmedia.wixsite.com/laguatemalteca. 972-246-7555. La Popular Panadería Mexicana , 2504 K Ave., Plano. lapopularpanaderia.com. 469-358-7546.

, 2504 K Ave., Plano. lapopularpanaderia.com. 469-358-7546. La Tapatía Bakery, 688 W. Pioneer Pkwy., #150, Grand Prairie. latapatiabakery.com. 972-262-7095.

688 W. Pioneer Pkwy., #150, Grand Prairie. latapatiabakery.com. 972-262-7095. Latinos Bakery , 4750 N. Jupiter Rd., #101, Garland. facebook.com/LatinosBakery. 469-298-0867.

, 4750 N. Jupiter Rd., #101, Garland. facebook.com/LatinosBakery. 469-298-0867. Lubellas Patisserie , 10323 Ferguson Rd., Dallas. Se toman pedidos días antes. lubellaspatisserie.com. 214-484-4825.

, 10323 Ferguson Rd., Dallas. Se toman pedidos días antes. lubellaspatisserie.com. 214-484-4825. Panadería Don Goyo , 2501 W. Seminary Dr. y 8751 Camp Bowie Blvd., Fort Worth. dongoyo.com. 817-923-4277 y 817-244-0600.

, 2501 W. Seminary Dr. y 8751 Camp Bowie Blvd., Fort Worth. dongoyo.com. 817-923-4277 y 817-244-0600. El Sol Panadería , 1437 N Belt Line Rd., Irving. elsolpanaderia.com. 214-596-9022.

, 1437 N Belt Line Rd., Irving. elsolpanaderia.com. 214-596-9022. Tango Bakery , 2751 S. Garland Ave., Garland. tangobakery.com. 214-869-4857 y 972-272-7936.

, 2751 S. Garland Ave., Garland. tangobakery.com. 214-869-4857 y 972-272-7936. San Martín Bakery, en sus dos sucursales. En Uptown, 3120 McKinney Ave, y en Addison, 5407 Belt Line Rd. sanmartinbakery.us.

También se venden en los supermercados El Rancho, El Río Grande, Fiesta Mart, H-E-B, La Michoacana Meat Market y Walmart.

