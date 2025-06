Día Nacional de la Dona en Estados Unidos: descubra cuáles son las franquicias con ofertas y regalos

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, en honor al Día Nacional de la Dona, podrás disfrutar de donas gratis con tu pedido en algunas franquicias.

Este 6 de junio, prepárate para celebrar el Día Nacional de la Dona, una fecha especial para los amantes de esta delicia en Estados Unidos. Grandes marcas como 7-Eleven, Krispy Kreme y Dunkin' festejan con ofertas que te endulzarán el día, reseña Axios.

Breve historia del Día Nacional de la Dona en Estados Unidos

La historia del Día Nacional de la Dona se remonta a 1917, cuando el Ejército de Salvación de Estados Unidos envió a voluntarias, conocidas cariñosamente como las "Donut Lassies" o "Donut Dollies", a Francia.

Estas valientes mujeres establecieron "cabañas" cerca de las líneas del frente para brindar apoyo moral y físico a los soldados estadounidenses.

Ofrecían servicios como cartas, suministros y, crucialmente, alimentos caseros para elevar la moral de las tropas.

Ante las dificultades para hornear en condiciones de guerra y con raciones limitadas, dos voluntarias, la Alférez Margaret Sheldon y la Ayudante Helen Purviance, tuvieron la ingeniosa idea de freír donas en los cascos de los soldados.

Estas donas se convirtieron en un símbolo de "un pedacito de casa" y fueron enormemente populares entre los "doughboys" (apodo para los soldados estadounidenses).

Se les atribuye a las "Donut Lassies" la popularización de la dona en Estados Unidos cuando los soldados regresaron a casa después de la guerra.

En 1938, el Ejército de Salvación de Chicago estableció el Día Nacional de la Dona como un evento para recaudar fondos y ayudar a los necesitados durante la Gran Depresión. Además, servía para honrar a las "Donut Lassies" y su valioso servicio durante la Primera Guerra Mundial.

Desde entonces, el Día Nacional de la Dona se ha convertido en una tradición en Estados Unidos, con muchas tiendas de donas ofreciendo promociones y donas gratuitas para celebrar.

Es un día para disfrutar de este dulce popular y recordar el acto de bondad y apoyo que lo originó.

¿Cuáles son las ofertas disponibles este Día Nacional de la Dona en Estados Unidos?

Este viernes, varios establecimientos participantes te regalan o te ofrecen descuentos en tus donas favoritas, pero apúrate porque las ofertas son válidas hasta agotar existencias.

Ten en cuenta que algunas promociones pueden requerir ser miembro de un programa de lealtad o hacer tu pedido a través de una aplicación.

7-Eleven (y Speedway/Stripes): Si eres miembro de 7Rewards o Speedy Rewards, podrás disfrutar de una clásica dona glaseada por solo $0.50 en las tiendas participantes.

Duck Donuts: Donas de azúcar y canela gratis para todos, sin necesidad de compra.

Dunkin': Consigue una dona gratis al comprar cualquier bebida. Además, no te pierdas la nueva colaboración de la marca con Stoney Clover Lane, que se lanza el viernes a las 10:00 a.m. ET en la web del diseñador, con productos seleccionados también disponibles en locales Dunkin' participantes.

Krispy Kreme: Este viernes, obtén una dona gratis sin necesidad de compra. Y si quieres más, compra cualquier docena a precio regular y llévate una docena de donas glaseadas originales por solo $2. Los miembros del programa de recompensas también pueden disfrutar de una docena de donas glaseadas por $9.99 desde el sábado hasta el 20 de junio.

Lidl: Realiza cualquier compra a través de la app MyLidl y usa el código FREEDONUT para recibir un donut glaseado de levadura gratis.

Maverik: Los titulares de la tarjeta Nitro pueden canjear una dona gratis. Los miembros del Adventure Club y los de Kum & Go's & Rewards obtendrán un 50% de descuento en donas.

Paris Baguette: Si eres miembro de su programa de recompensas, puedes elegir entre un mochi de azúcar o una pequeña dona retorcida gratis con cualquier compra que hagas este viernes.

Sheetz: Celebra el 10 de junio (¡este viernes!) con una dona gratis al comprar cualquier bebida de fuente, café o bebida embotellada. Solo busca la oferta en su aplicación.

Shipley Do-Nuts: Este viernes, recibirás una dona glaseada exclusiva gratis con cualquier compra. Además, ¡estarán regalando obsequios cada viernes de junio! Para canjear tu oferta en la app o en línea, usa el código promocional DonutMonth25.

Tim Hortons: Los miembros de Tims Rewards pueden obtener un donut gratis con cualquier compra de bebida hasta el 8 de junio.

