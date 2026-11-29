La compra temprana y la hidratación diaria definen la duración de un árbol de Navidad natural durante las fiestas decembrinas, según especialistas forestales y productores agrícolas.

Tras el inicio de la temporada de ventas posterior al Día de Acción de Gracias, los inventarios de ejemplares frescos mantienen una oferta limitada.

Esta oferta exige acudir a los viveros desde los primeros días para seleccionar especímenes sanos y evitar que el follaje se seque antes de enero, según detalla 25 News Now.

Consejos

Adquiera el ejemplar al inicio de la temporada: Los cultivos cuentan con un inventario fijo, por lo que comprar temprano garantiza el acceso a los árboles más frescos.

Los cultivos cuentan con un inventario fijo, por lo que comprar temprano garantiza el acceso a los árboles más frescos. Prioriza especies de mayor retención: Elige pinos rojos o pinos silvestres si buscas que las agujas permanezcan firmes por más tiempo, o abetos Fraser si prefieres un aroma intenso.

Elige pinos rojos o pinos silvestres si buscas que las agujas permanezcan firmes por más tiempo, o abetos Fraser si prefieres un aroma intenso. Evita recortar la corteza del tronco: Lleva la base al vivero para medir el ajuste; rebajar los lados del tronco destruye el tejido conductor e impide la absorción de líquidos.

Lleva la base al vivero para medir el ajuste; rebajar los lados del tronco destruye el tejido conductor e impide la absorción de líquidos. Sumerge la base de inmediato: Coloca el árbol recién cortado en agua durante la primera hora; si transcurre más tiempo, corta una pulgada adicional de la base antes de hidratarlo.

Coloca el árbol recién cortado en agua durante la primera hora; si transcurre más tiempo, corta una pulgada adicional de la base antes de hidratarlo. Mantén un galón de agua disponible: Usa un soporte con capacidad mínima de un galón, revisa el nivel al menos una vez al día y mantén siempre sumergido el extremo del tronco.

Usa un soporte con capacidad mínima de un galón, revisa el nivel al menos una vez al día y mantén siempre sumergido el extremo del tronco. Descarta aditivos caseros: Agrega únicamente agua limpia al recipiente y evita mitos digitales como añadir refrescos azucarados.

Agrega únicamente agua limpia al recipiente y evita mitos digitales como añadir refrescos azucarados. Aleja el árbol de fuentes térmicas: Ubica la planta lejos de chimeneas o rejillas de calefacción y utiliza luces LED de baja emisión de calor para frenar la deshidratación.

Recuerde

Además de conservar su apariencia y reducir el riesgo de incendios domésticos asociados a ramas secas, la elección de ejemplares naturales respalda la agricultura sostenible.

De acuerdo con la Extensión de la Universidad de Illinois, los cultivos destinados a la temporada navideña estabilizan los suelos.

También resguardan los mantos acuíferos y sostienen ecosistemas locales mientras cumplen su ciclo comercial.

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