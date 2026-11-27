Las autoridades migratorias de Estados Unidos no establecen un límite máximo de solicitudes para quienes reciben una negativa en su trámite de visa de no inmigrante.

Quienes quieran volver a intentarlo pueden iniciar un nuevo proceso cuantas veces lo consideren necesario, siempre que cumplan los requisitos y paguen nuevamente las tarifas correspondientes.

Este reportaje se basa en información del portal oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, comunicados de embajadas estadounidenses y el seguimiento de Vive USA sobre las normas consulares vigentes.

¿Qué establece la normativa oficial tras un rechazo?

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, una negativa conforme a la Sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se aplica únicamente a la solicitud evaluada y no implica una prohibición permanente ni puede apelarse.

Es posible presentar una nueva solicitud más adelante, pero se deben demostrar cambios importantes en las circunstancias desde la entrevista anterior.

Las embajadas estadounidenses indican que el sistema consular conserva el historial de cada solicitante y que, para volver a intentarlo, hay que completar un nuevo formulario, pagar la tarifa correspondiente y programar otra cita.

Presentar una solicitud de inmediato sin que haya mejoras concretas en la situación personal, laboral, académica o financiera suele terminar en otra negativa. Esto se debe a que el oficial consular evalúa la elegibilidad actual del viajero según los criterios de la categoría de visa solicitada.

Claves prácticas antes de volver a solicitar la visa

Revisa el motivo de la negativa: averigua si la solicitud fue rechazada por falta de vínculos suficientes, conforme a la Sección 214(b); si quedó sujeta a un trámite adicional, o si existe otra causal legal que requiera una evaluación específica.

Demuestra que hubo cambios reales: presenta pruebas concretas de estabilidad laboral, ingresos, avances académicos, vínculos con tu país de origen o mayor claridad sobre el propósito del viaje.

Lo importante es que sean aspectos nuevos o que no se hayan respaldado suficientemente en la solicitud anterior.

Inicia el proceso nuevamente: completa un nuevo formulario DS-160, paga la tarifa vigente y consulta los tiempos de espera para una entrevista en el consulado correspondiente.

Mantén la coherencia de tus datos: verifica que toda la información sea precisa, comprobable y consistente con el historial de tu solicitud.

En resumen, la ley estadounidense no establece un número máximo de intentos ni un plazo obligatorio de espera después de una denegación ordinaria de visa.

Para mejorar las posibilidades en una nueva entrevista, conviene volver a solicitarla cuando haya hechos nuevos y sólidos que respalden la elegibilidad del solicitante.

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