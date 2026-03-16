El Consulado móvil mexicano llega a Odessa: estos debes saber para asegurar tu cita en marzo

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El Consulado General de México en Texas, Estados Unidos (EEUU), reafirma su compromiso con la comunidad mexicana, al anunciar una nueva jornada del programa Consulado Sobre Ruedas para lo que resta del mes de marzo.

Es importante conocer las fechas y lugares que se anuncian para las jornadas móviles, ya que ofrecen la oportunidad de gestionar sus trámites consulares sin la necesidad de movilizarse hasta la sede principal en su estado, si cuenta con una sede.

Las dependencias consulares mexicanas ofrecen una amplia gama de servicios para facilitarle la vida a los inmigrantes que hacen vida en el país.

Esto incluye la expedición de pasaportes, matrículas consulares, actos notariales, registro civil y protección consular, entre otros.

Punto móvil anunciado en Texas para marzo

La próxima jornada en el calendario es en la ciudad de Odessa, ubicada en el oeste de Texas y sede del condado de Ector.

La misma se realizará específicamente en Holy Redeemer Catholic Church, 2633 Conover Ave, Odessa, TX 79763.

La cita debe solicitarse para la jornada que va del sábado 21 al domingo 22 de marzo, solo dos días.

Sobre cómo agendar una cita

Hay que tomar en cuenta que para recibir atención en los eventos programados por el consulado mexicano es necesario haber realizado una cita previa.

+ Las citas son gratuitas y personales. No utilices intermediarios que cobren por este servicio.

Los interesados cuentan con tres formas de asegurar una cita:

WhatsApp: Envía un mensaje al +1 (424) 309 0009. Es la forma más rápida y sencilla desde tu celular. Teléfono: Llama al mismo número: +1 (424) 309 0009. Internet: A través del portal oficial citas.sre.gob.mx.

Requisitos Generales: para pasaporte o matrícula, recuerda llevar:

Prueba de nacionalidad (Acta de nacimiento original). Identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir de Texas, o matrícula anterior). Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o contrato de renta).

Por último, ten presente que, aun si no tienes cita, puedes acercarte a las unidades móviles para solicitar información sobre tus derechos laborales o asistencia legal básica en caso de detenciones migratorias.

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