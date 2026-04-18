El costo oculto de la IA en EEUU: esto podrían aumentar las tarifas de electricidad en los hogares

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El aumento en la demanda de energía por parte de los centros de operación de Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una preocupación para el presupuesto de los hogares en EEUU.

Según un reportaje de El Diario, diversas proyecciones indican que el crecimiento de estas instalaciones tecnológicas está forzando un cambio en el sistema energético.

Expertos y reguladores del sector señalan que este fenómeno no es algo lejano, sino que ya muestra efectos concretos en las tarifas. Se estima que los recibos podrían aumentar entre un 2% y un 9% dependiendo de la región, lo que obligará a los usuarios a ajustar sus gastos para cubrir estos costos adicionales en el suministro eléctrico.

El consumo de energía por la tecnología

La expansión de herramientas digitales modernas requiere la construcción de grandes centros de datos que funcionan sin descanso. Estos lugares consumen cantidades masivas de electricidad para operar y mantenerse fríos.

Según organismos internacionales, el consumo de estos centros podría duplicarse para el año 2030, convirtiéndose en el principal motor del aumento en la demanda de energía en todo el país.

Proyecciones de aumento para 2026

Para este año, se calcula que los hogares podrían ver incrementos de entre 10 y 30 dólares mensuales en su factura de luz. En estados como Virginia, Illinois y Ohio, el impacto podría ser más fuerte debido a la alta concentración de infraestructura tecnológica.

Aunque la inflación general se mantiene en niveles más bajos, el precio de la electricidad subió a un ritmo mayor, y se espera que esta tendencia continúe al menos hasta 2027.

La inversión en infraestructura

Los centros de datos no solo gastan luz, sino que obligan a las empresas eléctricas a realizar inversiones millonarias en redes de cables y sistemas de generación. El problema para el ciudadano común es que el sistema actual reparte esos costos de construcción y mejora entre todos los clientes.

Así, aunque una familia no utilice estas nuevas tecnologías, terminará pagando parte de la infraestructura necesaria para que las grandes empresas operen.

Momentos de mayor impacto en el bolsillo

El aumento en los recibos será más evidente durante las épocas de clima extremo. En el verano, el uso del aire acondicionado elevará la presión sobre la red, mientras que en invierno ocurrirá lo mismo con la calefacción.

Las horas pico, cuando más personas están en casa usando sus aparatos, serán los momentos donde el costo del servicio sea más sensible para el presupuesto familiar.

Efecto en las familias

Para los hogares con ingresos limitados, un gasto extra de $240 al año en electricidad reduce la capacidad de ahorro y el dinero disponible para otras necesidades básicas. Este escenario se vuelve más complicado en estados donde el costo de vida ya es alto, sumándose a las presiones económicas que ya enfrentan las comunidades en su día a día.

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