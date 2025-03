El IRS exige este documento a quienes reciben pagos a través de PayPal, Amazon, Uber o Venmo

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos norteamericanos deben acostumbrarse y familiarizarse con el Formulario 1099-K. Este es un documento fiscal que informa al IRS sobre los pagos recibidos por bienes y servicios a través de tarjetas de crédito, débito, aplicaciones de pago y marketplaces en línea.

Estas apps pueden ser PayPal, Venmo, Amazon, eBay, Uber, entre otros. El propósito de este Formulario es garantizar que los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales sean correctamente reportados en la declaración de impuestos.

¿Por qué se da este cambio?

El IRS recordó que, en este 2025, el umbral para la emisión de este formulario ha cambiado, lo que afectará a más contribuyentes. A partir de este año, los terceros procesadores de pagos deben enviar un 1099-K a cualquier usuario que haya recibido más de $2,500 en transacciones comerciales.

El portal Infobae remarca que "este es un paso intermedio en la reducción gradual del umbral, que en 2026 bajará a $600". En años anteriores, solo quienes superaban los $20,000 y 200 transacciones anuales recibían este documento, pero la nueva normativa busca aumentar la transparencia en los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales.

¿Esto afectará en algo a las transacciones diarias?

Hay que explicar que este Formulario 1099-K no afecta a transferencias personales entre amigos o familiares. De acuerdo con el propio portal del IRS, los pagos que no correspondan a ventas de bienes o servicios no deben ser reportados en este formulario.

No obstante, y para evitar confusiones, se recomienda etiquetar correctamente las transacciones en aplicaciones como PayPal y Venmo, asegurando que sean clasificadas como personales si no están relacionadas con actividades comerciales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube