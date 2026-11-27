Miami reúne opciones gratuitas y de pago entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre para quienes buscan planes al aire libre tras Acción de Gracias. La cartelera combina música, arte urbano, festivales navideños y deporte profesional en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

Los horarios, sedes y condiciones de acceso proceden de la programación anunciada por los organizadores y comunidades locales como Miami Bike Scene, Luminosa Miami, The Berry Farms y Coconut Grove. Cada actividad fija fechas y tarifas propias para asistir en familia o con amigos.

El viernes 27 abre con dos propuestas gratuitas: el Thanksgiving Roller Disco de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. en el Miami Beach Bandshell, con alquiler de patines por $10 y el paseo comunitario en bici de unas 13 millas a las 7:15 p. m.

Ese mismo día de 5:00 p. m. a 9:00 p. m., The Berry FarmsHacer clic para abrir el panel lateral y obtener más información inaugura su Winter Festival con Santa y encendido de árbol mediante entradas a la venta.

¿Qué planes destacan durante todo el fin de semana en Miami?

Jungle Island abre desde las 5:30 p. m. con Luminosa Miami, un circuito iluminado de 1,35 millas con escenarios inspirados en la ciudad y boletos a la venta.

En Miami, el ciclo artístico #NoVacancy exhibe obras en 12 hoteles con acceso libre durante el fin de semana y hasta el 19 de diciembre.

¿Qué eventos cierran el domingo 29 de noviembre?

Coconut Grove, celebra de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. el encendido de su árbol sobre Main Highway con entrada gratuita, desfile, coro en vivo, fotos con Santa y presencia del Grinch.

El Hard Rock Stadium recibe a la 1:00 p. m. el duelo de fútbol americano entre los Miami Dolphins y los New York Jets.

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