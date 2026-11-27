USCIS niega y declara abandonadas las solicitudes migratorias de quienes faltan sin previo aviso a sus citas de servicios biométricos durante las fiestas decembrinas.

Según el Manual de Políticas de la agencia estadounidense, una inasistencia sin justificación previa elimina el derecho a apelación, borra la fecha de prioridad del trámite y exige abrir una moción de reapertura que procede solo en casos excepcionales.

Los solicitantes de asilo mediante el Formulario I-589 quedan exentos de la negación automática por abandono tras ausentarse a sus biométricos, aunque USCIS conserva la facultad de desestimar el caso o remitirlo a un juez de inmigración.

Apelación

Para evitar este revés legal en medio de las vacaciones de fin de año, los solicitantes con vuelos comprados con antelación deben tramitar una reprogramación formal antes de la fecha pautada.

Esto debido a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración endureció este año las verificaciones de identidad y la reutilización de registros, según detalla Uno TV.

Cambio

La plataforma digital my.uscis.gov permite modificar el día, la hora o la sede de la toma de huellas, fotografía y firma hasta 12 horas antes del encuentro, con un límite máximo de dos cambios en línea.

Si el plazo es menor a medio día, la cita ya venció o el usuario agotó sus intentos digitales, la gestión exige una llamada directa al Centro de Contacto al 800-375-5283, pues las oficinas físicas y el correo postal no procesan estas peticiones.

Recuerde

La agencia advierte que enviar la solicitud no garantiza su aprobación automática: el viajero debe esperar la notificación oficial.

También debe imprimir el nuevo citatorio en papel (único formato válido junto a una identificación vigente con foto) y verificar si su estatus requiere un permiso de viaje anticipado (Advance Parole) antes de salir de Estados Unidos.

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