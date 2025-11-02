¡Encuentra la comida que necesitas! Despensas de alimentos gratis en Massachusetts: ¿Cómo ubicarlas?

Suscríbete a nuestros canales

La inseguridad alimentaria requiere una respuesta inmediata, y el programa de Banco Móvil de Alimentos del Banco de Alimentos del Oeste de Massachusetts (Food Bank WMA) se dedica a satisfacer la necesidad de alimentos gratuitos y nutritivos.

Este programa esencial se desplaza directamente a vecindarios de difícil acceso, garantizando que familias e individuos reciban el apoyo alimentario que tanto necesitan, sin enfrentar barreras complicadas.

La organización mantiene un calendario regular de entregas mensuales en cuatro condados, llevando camiones repletos de productos frescos y no perecederos a centros comunitarios.

¿Cómo acceder a la próxima distribución gratuita de comida?

Usted encuentra el servicio en diferentes condados, incluyendo Berkshire, Franklin, Hampden y Hampshire. Para ubicar la próxima entrega, la fuente oficial proporciona un calendario de ubicaciones con fechas recurrentes y horarios específicos.

Por ejemplo, los residentes de Springfield a menudo visitan las distribuciones que suceden el primer y tercer martes en el New North Citizens Council (40 Waverly St.) de 10:30 am a 11:30 am.

Mientras tanto, las comunidades en Holyoke cuentan con entregas en lugares como Un CDC de Holyoke (70 North Bridge St.) el segundo y cuarto viernes, de 1:00 pm a 1:45 pm.

Las fechas y ubicaciones varían cada mes; por lo tanto, las personas deben verificar el Mapa del buscador de alimentos en el sitio web del Food Bank WMA para las horas y lugares más actualizados.

¿Cómo encontrar despensas de alimentos gratuitas en Massachusetts?

El proceso es bastante sencillo: no hay requisitos de elegibilidad para recibir alimentos del Banco Móvil. Cualquier persona que necesite ayuda puede presentarse.

Los organizadores sugieren llegar entre 10 y 15 minutos antes de la hora de distribución y llevar cajas o bolsas para llevar la comida.

Para encontrar despensas de alimentos permanentes, programas de comidas o el calendario del Banco Móvil, puedes usar el Mapa del Buscador de Alimentos interactivo en el sitio web del Food Bank WMA.

Si prefieres asistencia personalizada, el equipo del Banco Móvil de Alimentos está disponible para responder preguntas y proporcionar actualizaciones llamando al 413-419-0079.

La organización se asegura de que la ayuda alimentaria esté al alcance de toda la comunidad de Massachusetts.

