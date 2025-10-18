Despensa de alimentos gratis en Florida: este es el calendario para este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La elevada presión financiera que sufren numerosos residentes en Florida, quienes luchan por cubrir el alquiler y los gastos básicos de alimentación, impulsó una importante iniciativa de apoyo comunitario este fin de semana de octubre.

Ante el alto costo de vida en el estado, la organización sin fines de lucro Farm Share, en colaboración con autoridades locales, lanzó una serie de entregas de alimentos sin costo.

Misión

Esta acción busca aliviar la creciente inseguridad alimentaria que, según datos recientes, afecta a una porción considerable de la población.

La primera jornada de distribución se realizó hoy, viernes 17 de octubre, en Hialeah a las 10:00 a. m. bajo la organización de la concejal Melinda De La Vega, y continuará hasta agotar existencias o hasta la 1:00 p. m.

Locaciones de entrega

8:00 a. m. – Lake Butler

8:00 a. m. – Pensacola - Brownsville

9:00 a. m. – Delray Beach - Change My Community

9:00 a. m. – Hialeah - Representative David Borrero

9:00 a. m. – Mayo - Pleasent Grove

9:00 a. m. – Pompano Beach - The Orange Bowl

10:00 a. m. – Dunnellon Community Services

11:30 a. m. – Miami - Lotus House

Las jornadas de entrega continuarán el sábado 18 de octubre, llevando alimentos frescos y productos básicos a diversas comunidades.

Comida accesible

Farm Share y sus socios locales facilitan el acceso a estos recursos sin exigir registro previo, aunque recomiendan a los interesados asistir temprano para asegurar la recepción de su despensa, ya que el reparto opera por estricto orden de llegada hasta que se agote el stock.

Cada familia recibirá una caja con una variedad de frutas, verduras y artículos esenciales. Es importante destacar que estos eventos están abiertos a toda la comunidad.

Esto se hará independientemente de su estatus migratorio o situación laboral, reafirmando el compromiso de la organización con la lucha contra el hambre en el estado.

El cronograma de Farm Share no programa entregas para el domingo 19 de octubre según informó el portal Gestión.

