Verifique la ley de su estado antes de polarizar su auto: estos son los límites más comunes en EEUU

El polarizado de vidrios en autos es una práctica común en Estados Unidos por razones de privacidad, protección contra rayos UV y para mantener el interior fresco. Sin embargo, la ley no permite oscurecer las ventanas indiscriminadamente, pues cada estado tiene normativas que controlan la oscuridad permitida. Esta regulación está basada en el porcentaje VLT (Transmisión de Luz Visible), que indica el porcentaje de luz que puede pasar a través del vidrio polarizado.
Diversidad en las leyes estatales
En algunos estados como California, las ventanas delanteras deben dejar pasar al menos un 70% de la luz, lo que restringe mucho la oscuridad del polarizado.
En contraste, en estados como Texas o Nuevo México, las normas son más permisivas y permiten un VLT tan bajo como 25% o incluso 20%, dejando pasar menos luz y permitiendo un tinte mucho más oscuro en las ventanas delanteras.
La policía de tránsito estatal o local, son las principales autoridades que llevan a cabo inspecciones y aplican multas por violaciones relacionadas con el polarizado de vidrios en los vehículos. Las multas por incumplimiento pueden incluir también advertencias y órdenes de remoción del film polarizado si no cumple con los porcentajes permitidos.
Regulación para diferentes ventanas
Las reglas específicas varían según la ventana del vehículo. Las ventanas delanteras generalmente tienen límites de oscuridad más estrictos, dado que la visibilidad del conductor es prioritaria para la seguridad vial.
Las ventanas traseras y el parabrisas también tienen regulaciones, aunque muchos estados permiten mayor oscuridad en las ventanas traseras.
Algunos estados solo permiten un tinte en la franja superior del parabrisas.
En caso de condiciones médicas especiales, existen excepciones que permiten oscuridad mayor con documentación médica adecuada.
A continuación se muestra una tabla resumen con las especificaciones por estado:
|Estado
|Ventana delantera (VLT)
|Ventana trasera (VLT)
|Parabrisas
|California
|70%
|Ilimitado
|Hasta 4 pulgadas
|Texas
|25%
|Ilimitado
|Hasta 5 pulgadas
|Florida
|28%
|15%
|Hasta línea AS-1
|Nueva York
|70%
|Ilimitado
|Hasta 6 pulgadas
|Nuevo México
|20%
|20%
|Hasta línea AS-1
|Nueva Jersey
|No permitido
|Ilimitado
|No permitido
