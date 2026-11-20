Organizaciones comunitarias, bancos de alimentos e instituciones educativas organizaron una gran jornada de entrega gratuita de pavos y alimentos en el norte de Texas para ayudar a las familias antes del Día de Acción de Gracias.

Este viernes 20 y sábado 21 de noviembre, residentes de Dallas y Arlington podrán recoger despensas completas y pavos en cinco puntos del Metroplex, sin costo alguno.

Según los sitios oficiales de la Ciudad de Dallas, el North Texas Food Bank (NTFB), UNT Dallas, Dallas College y United Hands Relief, los voluntarios repartirán miles de libras de comida hasta agotar las existencias. La iniciativa busca aliviar los gastos de los hogares locales, especialmente ante el aumento del precio de los productos básicos durante las fiestas.

¿Dónde y cuándo recoger pavos gratis en Dallas este viernes 20 de noviembre?

La jornada de asistencia alimentaria comienza este viernes en el oeste de Dallas. Como se espera una gran demanda y hay requisitos de elegibilidad según el código postal, los organizadores recomiendan llegar temprano:

West Dallas Multipurpose Center (2828 Fish Trap Rd., Dallas, TX 75212): El centro comunitario de la Ciudad de Dallas entregará pavos y despensas desde las 12:30 p. m. y hasta agotar existencias.

Requisito: La entrega es únicamente para residentes de los códigos postales 75208, 75211 y 75212. Al llegar, deberán presentar un comprobante de domicilio vigente.

Jornadas de alimentos y pavos en Dallas y Arlington para el sábado 21 de noviembre

Para quienes no puedan asistir hoy, cuatro sedes abrirán mañana, sábado, desde temprano:

North Texas Food Bank en UNT Dallas (7300 University Hills Blvd., Dallas, TX): En colaboración con Tom Thumb/Albertsons y la Universidad del Norte de Texas en Dallas, el banco de alimentos distribuirá cerca de 1.000 pavos y paquetes con 60 libras de alimentos nutritivos. La jornada será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Dallas College Mountain View Campus (4849 W. Illinois Ave., Dallas, TX 75211): El campus recibirá a la comunidad desde las 9:00 a.m. y entregará pavos y despensas familiares hasta agotar existencias.

City Chapel - People Are the Mission (4015 W. I-20, Arlington, TX 76017): La distribución comunitaria comenzará a las 10:00 a.m. Los organizadores recomiendan llegar puntualmente para tener más posibilidades de alcanzar un lugar en la fila.

United Hands Relief (1400 N. Cooper St., Arlington, TX 76011): El centro de recursos repartirá alimentos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Según la información oficial de United Hands Relief, sus programas de Thanksgiving están dirigidos principalmente a familias de bajos recursos del área de Dallas-Fort Worth y, en muchos casos, requieren registro previo o identificación oficial.

Recomendaciones antes de acudir a los puntos de distribución

Las organizaciones participantes, entre ellas North Texas Food Bank, y las autoridades municipales de Dallas recomiendan llegar al menos 45 minutos antes de la apertura.

También sugieren dejar libre la cajuela del automóvil para facilitar las entregas drive-thru y llevar una identificación con fotografía.

Conviene confirmar los requisitos de cada sede antes de salir para evitar contratiempos y ayudar a que más familias del norte de Texas disfruten de una celebración de Thanksgiving con alimentos en la mesa.

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