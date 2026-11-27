Los fraudes durante las compras navideñas en Estados Unidos casi se duplicaron en un año al subir de 22 % a 42 % entre los consumidores encuestados, impulsados por delincuentes que usan inteligencia artificial para clonar portales de tiendas reconocidas.

Las promociones engañosas circulan por teléfono y correo electrónico bajo nombres comerciales legítimos y simulan descuentos con cuenta regresiva para forzar compras apresuradas.

Las cifras, marcas suplantadas y recomendaciones de seguridad proceden del reporte informativo difundido sobre la encuesta de la firma de ciberseguridad McAfee, presentado por el periodista Santiago Gallego. El informe detalla tanto las pérdidas económicas de los afectados como las pautas preventivas para compradores en línea.

De acuerdo con McAfee, el listado de marcas más suplantadas en ofertas fraudulentas ubica en primer lugar a Amazon, seguida por Temu, Nike, Apple y Shein. Entre quienes sufrieron pérdidas económicas, 60 % perdió $100 o más, casi la mitad no recuperó ni un centavo y uno de cada cuatro quedó sin margen para reemplazar el regalo.

¿Cómo evitar estafas y páginas falsas en Black Friday?

Desconfía de ofertas irreales y urgentes: Sospecha de descuentos exagerados que exigen pagar en pocos segundos.

Verifica el sitio web oficial: Revisa la dirección exacta antes de ingresar datos y evita enlaces recibidos por mensajes o correos sospechosos.

Usa métodos de pago protegidos: Paga con tarjeta de crédito, rechaza transferencias a desconocidos e investiga al vendedor antes de concretar la operación.

Comprar con calma y comprobar cada tienda en sus canales oficiales reduce el riesgo de fraude durante los días de mayor movimiento comercial en Estados Unidos.

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