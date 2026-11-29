Durante diciembre de 2026, las ciudades del área del Triángulo, en Carolina del Norte, ofrecerán decenas de actividades festivas, muchas gratuitas y otras con entradas a precios accesibles para las familias.

Esta guía recopila eventos confirmados en Raleigh, Cary, Durham, Chapel Hill y Carrboro, según el reporte original de Enlace Latino NC y la información publicada por Durham Parks & Recreation, Town of Chapel Hill y Town of Carrboro.

Espectáculos de luces y paseos nocturnos para Navidad en Carolina del Norte

Illuminate Art Walk en Raleigh: Del 4 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, este recorrido gratuito y autoguiado llenará de luz las aceras, plazas y escaparates del centro.

Las instalaciones se distribuirán por Fayetteville Street, Exchange Plaza, Market Plaza, Moore Square, el Performing Arts Center y Raleigh Union Station. Según Enlace Latino NC, la experiencia luce especialmente atractiva a partir de las 5:00 p.m.

Festival de Linternas Chinas de Carolina del Norte en Cary: Del 21 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, el Koka Booth Amphitheatre recibirá esculturas iluminadas con miles de luces LED y espectáculos nocturnos. Para asistir, es necesario comprar un boleto.

Holidays in the Park en Durham: En noches seleccionadas de diciembre, el Museum of Life and Science abrirá sus senderos iluminados y ofrecerá paseos en tren.

Enlace Latino NC informa que las entradas cuestan $18 por persona o $21 con el paseo en tren. Los menores de 2 años entran gratis si los acompaña un adulto con boleto pagado.

Encendidos de árboles comunitarios: Carrboro celebrará su encendido festivo el viernes 4 de diciembre de 2026, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m., en Carrboro Town Hall. Habrá coros escolares y una colecta de alimentos para PORCH, según Town of Carrboro.

En el centro de Chapel Hill, el árbol se encenderá el domingo 6 de diciembre de 2026 a las 6:30 p.m. en University Baptist Church. Por su parte, Downtown Cary Park ofrecerá una celebración gratuita el sábado 5 de diciembre de 2026, con el encendido oficial a las 6:00 p.m., de acuerdo con Enlace Latino NC.

Desfiles navideños gratuitos en la región

Chapel Hill–Carrboro: El desfile comunitario gratuito arranca el sábado 5 de diciembre de 2026 a las 10:00 a.m. desde 140 West Franklin Street en Chapel Hill hacia Carrboro Town Commons, según confirman Town of Chapel Hill y Town of Carrboro.

Durham: El desfile gratuito recorre Main Street en el centro de Durham el sábado 12 de diciembre de 2026 a las 10:00 a.m., con bandas locales, grupos comunitarios y el cierre de Santa Claus, conforme a Durham Parks & Recreation.

Cary: El desfile navideño gratuito de los Cary Jaycees avanza por el centro el sábado 12 de diciembre de 2026, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., entre E. Chatham Street y Dry Avenue, según Enlace Latino NC.

Mercados, cultura latina y pistas sobre hielo

Moore Square Winterfaire en Raleigh: Este mercado navideño gratuito de estilo europeo reúne más de 70 vendedores, camiones de comida, música en vivo y concurso de villancicos del 11 al 13 de diciembre de 2026 en Moore Square.

La Chocolatada de Luisito en Raleigh: El encuentro gratuito celebra su décimo aniversario el domingo 13 de diciembre de 2026, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., en el City of Raleigh Museum, con libros gratis, cuentacuentos, manualidades y chocolate caliente para familias latinas.

Skate the Square en Fenton (Cary): La pista de patinaje sobre hielo al aire libre permanece abierta hasta el 7 de febrero de 2027 junto al árbol navideño y comercios de Fenton, con entrada de pago.

Para planificar cada salida, consulta las páginas oficiales de cada municipio o centro organizador antes de viajar, ya que los horarios o cierres viales pueden ajustarse por clima o logística local.

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