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El próximo sábado 25 de abril de 2026, el Latino Cultural Center (LCC) de Dallas abrirá sus puertas para una de las celebraciones más esperadas del año: el Festival del Día del Niño.

Este evento, que rinde homenaje a la alegría y creatividad de la infancia, promete un día lleno de arte, cultura y entretenimiento para toda la familia, y lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratuita.

Según el boletín oficial de la Ciudad de Dallas y la oficina de Arts and Culture, las actividades se llevarán a cabo hasta horas de la tarde. en las instalaciones del centro.

Actividades interactivas y talleres creativos por el Día del Niño en Dallas

El festival no solo tiene como objetivo entretener, sino también impulsar la expresión artística de los más pequeños. Según información oficial de la organización UNATION y los comunicados del LCC, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en:

Talleres de arte: Estaciones interactivas donde podrán diseñar mini alebrijes y decorar piñatas.

LEGO y construcción: Talleres especiales dirigidos por socios comunitarios como PASOS for OC.

Lectura bilingüe: Sesiones de cuentacuentos programadas para estimular la imaginación en ambos idiomas.

Ciencia y curiosidad: Mesas interactivas organizadas por instituciones aliadas como el Perot Museum, el Nasher Sculpture Center y las Bibliotecas Públicas de Dallas.

Un escenario rebosante de talento y tradición

La música y las artes escénicas invadirán el teatro principal y la plaza del centro. La programación ofrece una emocionante mezcla de ritmos y espectáculos:

Música en vivo: Sets de DJ por Disco Kids y presentaciones de música folclórica.

Lucha Libre: Encuentros emocionantes que capturan la esencia de la cultura popular latina.

Danza y teatro: Actuaciones que reflejan la herencia hispana y el talento local de Dallas.

Además, el evento incluye una iniciativa solidaria llamada "Juguetes Para Todos". Según el portal de la Ciudad de Dallas, se invita a las familias a participar en una colecta de juguetes para niños necesitados; quienes hagan una donación tendrán la oportunidad de entrar en una rifa de premios especiales.

¿Dónde celebrar gratis el Día del Niño en Dallas?

El Latino Cultural Center sugiere que llegues temprano para asegurarte un lugar en los talleres, ya que el espacio es limitado.

Horario: de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

de 11:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: Latino Cultural Center, 2600 Live Oak St, Dallas, TX.

Latino Cultural Center, 2600 Live Oak St, Dallas, TX. Costo: Entrada gratuita

Para más información, puedes visitar el sitio oficial lcc.dallasculture.org o llamar directamente al (214) 671-0045. Estas son fuentes confiables que aseguran la veracidad de la programación para este 2026.



