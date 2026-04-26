Green Card 2026: por qué EEUU anularía tu documento

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) inició un proceso masivo de control y auditoría sobre los beneficios migratorios, incluyendo las Green Card concedidas entre los años 2021 y 2025.

La iniciativa busca reabrir expedientes aprobados durante la presidencia de Joe Biden para verificar si los solicitantes realmente cumplían con los requisitos legales al momento de la concesión.

Según datos del Migrant Policy Institute, el volumen de casos bajo análisis alcanza los 4,3 millones. "Ahora sí hay revisión, así que prepárense para enfrentar las consecuencias", publicó el Uscis a través de sus canales oficiales.

Razones por las que EEUU anularía tu Green Card en 2026

La normativa vigente permite a la agencia iniciar procesos de anulación dentro de los primeros cinco años posteriores al otorgamiento si se detectan errores administrativos.

No obstante, la revocación puede ocurrir en cualquier momento si se comprueba:

Presentación de datos falsos o fraude.

Omisión de antecedentes penales.

Dependencia de asistencia pública (carga pública).

Abandono del estatus migratorio.

¿Cómo será el proceso legal?

Es importante destacar que la pérdida de la residencia no es automática, pues el Uscis notificará formalmente a los afectados, quienes tendrán la oportunidad de presentar una defensa.

La mayoría de los casos donde se sospeche irregularidad serán derivados a un juez de inmigración, quien determinará si procede la deportación o si el estatus se mantiene tras la evaluación de las pruebas.

Joseph Edlow, director del organismo, fue enfático al señalar que la política apunta directamente contra el engaño al sistema: "Si ya cometieron fraude y creen que se han salido con la suya, vamos a revisar sus casos".

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