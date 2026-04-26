¡Hasta $300 de alivio! Así puedes obtener ayuda para pagar la factura de luz en EEUU: sepa más

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Frente al aumento de las temperaturas en EEUU, muchas familias en Nueva Jersey enfrentan el reto de pagar facturas eléctricas elevadas debido al uso constante del aire acondicionado.

Para aliviar esta carga económica, el estado ofrece el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), una iniciativa diseñada para ayudar a los residentes que no pueden cubrir los costos de climatización.

Este programa estatal y federal otorga subsidios directos a las cuentas de luz y gas o mediante pagos únicos. Las personas interesadas tienen hasta el martes 30 de junio de 2026 para enviar su solicitud y acceder a estos fondos.

¿En qué consiste la ayuda?

El programa LIHEAP funciona como un respaldo financiero para que las familias de bajos recursos paguen sus gastos de calefacción y, durante los meses de calor, de aire acondicionado. El beneficio se puede recibir como un crédito en la factura mensual o como un cheque a nombre del solicitante.

En situaciones específicas, como emergencias por riesgo de corte de servicio o condiciones de salud que exigen ambientes frescos, el estado prioriza la entrega de los fondos.

Requisitos para calificar

Para ser beneficiario de este apoyo económico, los interesados deben cumplir con los siguientes puntos:

Residir oficialmente en el estado de Nueva Jersey.

Ser la persona responsable de pagar los servicios de energía, ya sea directamente con la compañía o como parte del pago de la renta.

Tener ingresos que se ubiquen dentro de los límites establecidos por el estado, que generalmente corresponden al 60% del ingreso medio en Nueva Jersey.

Presentar una constancia médica en caso de solicitar la ayuda específica para aire acondicionado por motivos de salud.

Límites de ingresos para 2026

El acceso al programa depende del número de personas que vivan en la casa. Para este año fiscal, el límite de ingresos aumenta proporcionalmente por cada integrante.

Por cada persona adicional mayor de 12 años, se deben sumar $241 al límite mensual o $2,285 al límite anual permitido para calificar.

Pasos para realizar la solicitud

El proceso para obtener el beneficio es sencillo y se divide en cuatro etapas principales:

1. Consultar las guías oficiales del Departamento de Asuntos Comunitarios para confirmar si los ingresos del hogar permiten la entrada al programa.

2. Se debe llenar la planilla de asistencia de energía disponible en el portal de internet del estado de Nueva Jersey.

3. El solicitante debe presentar su identificación, comprobante de domicilio, recibos de ingresos y sus facturas recientes de luz o gas en una agencia comunitaria local.

4. La agencia evaluará la situación particular de la familia, como el tamaño del hogar y el tipo de energía que utiliza, para determinar el monto final del subsidio.

Canales de atención

Para facilitar el proceso, las personas de 60 años o más y quienes tienen alguna discapacidad pueden pedir que la gestión se realice por correo o solicitar una visita a su domicilio por parte de un agente estatal.

Además, se encuentra habilitada la línea gratuita 1-800-510-3102 para resolver dudas o localizar la oficina de atención más cercana.

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