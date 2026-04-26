¡No aceptes créditos!: Qué hacer si cancelan tu vuelo por el alza del combustible en EEUU

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La industria aérea global enfrenta una nueva crisis operativa este 2026 debido al incremento en los costos del combustible de aviación, derivado del conflicto en Oriente Medio.

A las puertas de la temporada de verano y con la presión adicional de eventos como la Copa del Mundo, aerolíneas de todo el mundo han comenzado a ejecutar recortes preventivos en sus itinerarios para mitigar el impacto económico.

A diferencia de las cancelaciones por causas meteorológicas, que ocurren a última hora, las aerolíneas están notificando estos ajustes con días o semanas de antelación. Un ejemplo crítico es el del Grupo Lufthansa, que ya confirmó la eliminación de 20,000 vuelos de corta distancia en toda su red hasta el mes de octubre. Esta tendencia se replica en diversas regiones, afectando la conectividad en momentos de máxima demanda.

Derechos del pasajero y reembolsos

Ante este escenario, los especialistas en derechos del consumidor aclaran que la falta de combustible no exime a las aerolíneas de sus responsabilidades legales.

En Estados Unidos: Si un vuelo es cancelado y el pasajero decide no viajar, tiene derecho a un reembolso total del billete en el medio de pago original. Aunque las empresas suelen ofrecer créditos de viaje o "vouchers", la normativa federal exige la devolución del dinero si el cliente lo solicita.

En la Unión Europea: La protección es superior. Las aerolíneas mantienen el "deber de asistencia", lo que incluye cubrir gastos de alimentación y hotel si la reubicación del pasajero no es inmediata.

Recomendaciones para el viajero

Para minimizar el impacto de posibles interrupciones, se sugiere a los usuarios:

Priorizar vuelos matutinos: Tienen un mayor margen para reubicar al pasajero el mismo día en caso de fallo.

Reservar directamente: Gestionar cambios es significativamente más sencillo a través de la aerolínea que por plataformas de terceros.

Documentar la incidencia: Guardar capturas de pantalla de las notificaciones y solicitar el motivo de la cancelación por escrito para facilitar reclamos posteriores.

La situación mantiene en alerta a las autoridades aeronáuticas, que prevén un verano de alta saturación en los aeropuertos mientras las compañías ajustan su capacidad a la disponibilidad de suministros energéticos.

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