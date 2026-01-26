Guía de becas universitarias para latinos en EEUU: oportunidades con cierre en marzo 2026

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia la educación superior en Estados Unidos (EEUU) no tiene por qué ser una carga financiera imposible, para la comunidad latina, el mes de marzo de 2026 se perfila como una ventana de oportunidad crítica.

Esto, debido al cierre de importantes convocatorias de becas que buscan fomentar la equidad educativa y el liderazgo comunitario.

Desde apoyos para estudiantes de preparatoria hasta becas de posgrado, diversas fundaciones han adaptado sus requisitos para incluir a comunidades subrepresentadas, en muchos casos, sin que el estatus migratorio sea un impedimento para aplicar.

Opciones activas hasta el mes de marzo 2026

A continuación, detallamos las opciones más destacadas con cierre en marzo de 2026:

+ Beca Foundation: Impulso en San Diego

Dirigida a estudiantes que se gradúan de preparatoria en el condado de San Diego, California.

Monto: Entre $500 y $1,000 USD.

Entre $500 y $1,000 USD. Requisitos: Historial académico, ensayo personal y cartas de recomendación.

Historial académico, ensayo personal y cartas de recomendación. Fecha límite: 30 de marzo de 2026.

30 de marzo de 2026. Sitio oficial: becafoundation.org

+ Chicana/Latina Foundation (CLF): Liderazgo Femenino

Este programa es un referente para mujeres que se identifican como chicanas o latinas en el norte de California.

Monto: $1,500 USD.

$1,500 USD. Requisitos: Residir en condados seleccionados (como Alameda, San Francisco, Contra Costa, etc.) y demostrar compromiso con el servicio comunitario.

Residir en condados seleccionados (como Alameda, San Francisco, Contra Costa, etc.) y demostrar compromiso con el servicio comunitario. Fecha límite: Finales de marzo de 2026.

Finales de marzo de 2026. Sitio oficial: chicanalatina.org

+ Latin American Educational Foundation (LAEF): Inclusión en Colorado

Una de las opciones más abiertas para la comunidad inmigrante en el estado de Colorado.

Monto: $2,000 a $3,000 USD anuales.

$2,000 a $3,000 USD anuales. Requisitos: Abierta a estudiantes latinos independientemente de su estatus migratorio (incluye indocumentados y DACA). Requiere un promedio (GPA) mínimo de 2.0.

Abierta a estudiantes latinos (incluye indocumentados y DACA). Requiere un promedio (GPA) mínimo de 2.0. Fecha límite: 15 de marzo de 2026.

15 de marzo de 2026. Sitio oficial: laef.org

+ Maisin Scholar Award: Apoyo en San Francisco

Enfocada en jóvenes del Distrito Escolar Unificado de San Francisco que enfrentan barreras económicas pero demuestran resiliencia.

Monto: Hasta $3,000 anuales (por un máximo de 4 años).

Hasta $3,000 anuales (por un máximo de 4 años). Requisitos: Estudiantes de último año de preparatoria en SFUSD que planeen ir a la universidad o colegio comunitario.

Estudiantes de último año de preparatoria en SFUSD que planeen ir a la universidad o colegio comunitario. Fecha límite: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Sitio oficial: sfedfund.org/maisin (Nota: El enlace original era incorrecto; este es el sitio del programa).

+ Microsoft HOLA Scholarship: Tecnología y Futuro

Para aquellos apasionados por las ciencias computacionales, ingeniería o negocios.

Monto: Desde $2,500 hasta $20,000 USD.

Desde $2,500 hasta $20,000 USD. Requisitos: Estudiantes latinos de último año de preparatoria. Disponible para ciudadanos, residentes y beneficiarios de DACA .

Estudiantes latinos de último año de preparatoria. Disponible para ciudadanos, residentes y beneficiarios de . Fecha límite: Mediados de marzo de 2026.

Mediados de marzo de 2026. Sitio oficial: Microsoft HOLA Scholarship

6. Andrés y María Cárdenas Family Foundation

Específicamente para estudiantes en el Valle de San Fernando y áreas aledañas en Los Ángeles.

Requisitos: Graduados de preparatorias seleccionadas o estudiantes de Los Angeles Mission College.

Graduados de preparatorias seleccionadas o estudiantes de Los Angeles Mission College. Fecha límite: Marzo de 2026.

Marzo de 2026. Sitio oficial: cardenasfoundation.org

Datos de interés

Si bien los estudiantes sin estatus no califican para ayuda federal (FAFSA), en estados como California pueden calificar para el California Dream Act, que es compatible con estas becas privadas.

Hay que tener en cuenta que, muchas de estas becas valoran la historia personal de superación del estudiante latino.

Cartas de recomendación: se sugiere contactar a profesores o líderes comunitarios ahora mismo, ya que marzo es un mes de alta demanda de estas cartas.

