El tráfico en el condado de Miami-Dade pone a prueba cada día la paciencia de miles de conductores. Sin embargo, quienes viven en Doral o visitan la ciudad tienen una alternativa gratuita, climatizada y eficiente que facilita los desplazamientos locales.

Según la información publicada por el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Doral en su sitio oficial (cityofdoral.com), el Doral Trolley cuenta con cuatro rutas estratégicas que conectan vecindarios, centros comerciales, parques y estaciones del Metrorail sin cobrar tarifa a los pasajeros.

Para sacar el máximo provecho de la red y evitar las congestiones en vías como NW 87th Avenue y NW 36th Street, conviene familiarizarse con las rutas y combinar los horarios habituales con los servicios adicionales de las horas pico.

El mapa oficial de las cuatro rutas del Doral Trolley

La ciudad ha diseñado cada recorrido para atender distintas necesidades de viaje, tanto dentro de Doral como en sus alrededores.

Según los itinerarios vigentes del Departamento de Obras Públicas, la red funciona de la siguiente manera:

Ruta 1 (Crosstown Connector): Esta línea cruza la ciudad de norte a sur y de este a oeste, y conecta lugares clave como Miami International Mall, Dolphin Mall, Downtown Doral, además de varias escuelas y parques. Opera de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., y los sábados y domingos de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

Ruta 2 (Commercial - Metrorail Connector): Pensado para trabajadores y compradores, este recorrido une los principales distritos comerciales de Doral con la estación Palmetto del Metrorail. Funciona de lunes a viernes de 6:10 a. m. a 9:20 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 7:30 p. m. El resto de la ruta te lo comparto si lo necesitas.

Ruta 3 (Residential - Metrorail Connector): Este circuito enlaza las comunidades residenciales del norte y centro con la estación Palmetto del Metrorail, facilitando el acceso al resto del área metropolitana de Miami sin necesidad de utilizar automóvil propio. Funciona de lunes a viernes de 5:50 a. m. a 9:30 p. m., y los sábados de 6:50 a. m. a 7:00 p. m.

Ruta 4 (FIU Connector): Pensada para la comunidad académica y residentes del sur, esta ruta une puntos clave como el Miami International Mall con el campus Modesto A. Maidique de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Opera exclusivamente de lunes a viernes desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Estrategias para aprovechar el servicio y encontrar rutas alternativas

Para reducir los tiempos de espera, conviene usar las herramientas digitales oficiales y planificar bien los trasbordos. En el portal de la Ciudad de Doral está disponible Doral Trolley Tracker, también accesible desde aplicaciones para iOS y Android.

La plataforma muestra en tiempo real la ubicación de las unidades mediante GPS. Consultarla antes de salir permite saber si el próximo trolley viene adelantado o si podría retrasarse por el tráfico.

Durante las horas de mayor congestión por la tarde, el Departamento de Obras Públicas también pone en servicio unidades adicionales en la Ruta 1: Route 1 Peak 1, de 2:45 p. m. a 5:09 p. m., y Route 1 Peak 2, de 3:40 p. m. a 6:38 p. m. Si viajas al centro de Miami o a Brickell, puedes tomar las Rutas 2 o 3 hasta la estación Palmetto y conectar directamente con los trenes de Miami-Dade Transit.

Así evitas gastar de más en combustible y estacionamiento en zonas congestionadas.

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