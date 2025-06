Illinois recorta cobertura médica gratuita para ciertos inmigrantes: ¿Quiénes quedan fuera y quiénes siguen dentro del programa?

Suscríbete a nuestros canales

La reciente aprobación del presupuesto de Illinois ha significado el fin de un programa de salud que, durante varios años, brindó apoyo crucial a la comunidad inmigrante indocumentada.

Esta medida deja a cerca de 33.000 personas sin cobertura médica, lo que los obliga a buscar nuevas opciones, reseña Telemundo Chicago.

Ahora, los afectados tendrán que explorar alternativas como las clínicas comunitarias o planes de financiamiento para poder mantener el acceso a los servicios de salud que necesitan.

"Voy a ir al doctor o no voy al doctor, tengo que pensar, me voy a poner a pensar me siento impotente", expresó Ana, quien se vería afectada por la eliminación del programa.

A partir del 1 de julio de 2025, el programa de beneficios para inmigrantes adultos (HBIA), que proporcionaba cobertura médica a personas indocumentadas entre 42 y 64 años, será descontinuado.

Esta decisión se debe a que el presupuesto recientemente aprobado por el estado de Illinois no incluyó los $400 millones necesarios para financiar esta ayuda.

Por su parte, Mervin Dino, comisionado asistente del Departamento de Salud Pública de Chicago sostuvo que “cuando una persona no tiene cobertura de salud va a esperar hasta enfermarse gravemente así que es importante que la comunidad inmigrante tenga acceso a cuidado preventivo”.

El programa que ofrecía cobertura médica a inmigrantes indocumentados, incluyendo aquellos que no calificaban para Medicaid o que poseían estatus migratorios como el TPS (Estatus de Protección Temporal), ha sido cancelado.

Esto significa que cerca de 33.000 personas dejarán de recibir atención médica, servicios hospitalarios y consultas con especialistas, entre otras asistencias vitales.

¿Cuáles son las opciones médicas disponibles para inmigrantes que se quedan fuera de este programa en Illinois?

Para obtener ayuda, los inmigrantes pueden llamar al 2-1-1 o al 855-435-7693.

“Hay clínicas comunitarias en todo el estado. Esperanza Health Center, Alivio, entre otras y clínicas gratuitas 45 que proveen cuidado de salud a cualquier persona que no tiene servicio médico y que sea de bajos recursos”, explicó Luvia Quiñones, directora de políticas de salud de ICIRR.

Es importante tener en cuenta que el programa destinado a personas mayores de 65 años seguirá activo.

