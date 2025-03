Indocumentados pueden conseguir créditos en Carolina del Norte: Sepa cuáles y cómo hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

En Carolina del Norte, Estados Unidos (EEUU), existe la posibilidad de obtener ciertas oportunidades crediticias sin necesidad de contar con un Número de Seguro Social (SSN), por medio de un Número de identificación personal del contribuyente del IRS (ITIN).

Recordemos que un ITIN es un número es un número de 9 dígitos que emite el IRS si necesita un número de identificación de contribuyente de EEUU para efectos de impuestos federales, pero no es elegible para un SSN.

Debe saber que, aunque no están diseñados específicamente para fines crediticios, algunas instituciones financieras permiten su uso para acceder a productos de crédito, como lo señala el portal de Enlace Latino NC.

Además, es importante tener en cuenta que muchas veces los requisitos dependerán de del tipo de préstamo o crédito personal al que quiera acceder.

Por ejemplo, si lo que que busca es asistencia para iniciar un negocio lo primero que debe hacer es acercarse a incubadoras de negocios y a cooperativas en Carolina del Norte.

Esto, además de conversar con otros emprendedores para aprovechar su experiencia.

¿A qué créditos se puede acceder con ITIN en Carolina del Norte?

Por medio de un ITIN se puede acceder a varias opciones de crédito en Carolina del Norte:

Tarjeta de crédito asegurada y no asegurada

Aunque las tarjetas aseguradas requieren, valga la redundancia, un depósito, son beneficiosas, ya que ayudan a construir el historial crediticio.

Si escoge esta opción, tenga presente que debe asegurarse de Mantener un buen historial de pago, es clave para mejorar tu puntaje de crédito.

Préstamo personal

Señalan que algunos bancos y cooperativas los otorgan a portadores de ITIN

Hipoteca

Tanto para hipotecas nuevas como para refinanciación o, inclusive, para hacer alguna mejora al hogar.

Préstamos para trámites migratorios

Préstamos para emprendedores

Además, algunas cooperativas como Latino Credit Union ofrecen préstamos para cubrir gastos relacionados con el proceso para la aplicación a DACA, sin necesidad de contar con un SSN.

Así como para cubrir gastos relacionados con procesos migratorios, como la obtención de la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense.

También pueden otorgar préstamos para comprar una casa, un auto (nuevo o usado), préstamos personas y de negocios, además de diferentes tarjetas de crédito.

Además, también hay oportunidad de conseguir financiamientos propietarios de pequeños negocios que cuentan con ITIN, como el programa de emprendimiento empresarial de El Centro Hispano en Durham y Carrboro, Prospera.

Esto debe hacer para solicitar el servicio

Lo primero que debe hacer es asegurarse de que ITIN siga siendo válido y no haya expirado.

Además:

Navegue por las opciones disponibles y cree una cuenta bancaria, lo cual le ayudará a demostrar estabilidad financiera.

Localice una cooperativa de crédito o banco comunitario que ofrecen productos financieros a personas con ITIN, y asegúrese de evaluar cuál es su mejor opción.

Algunas opciones pueden ser: Self Help Credit Union, Cooperativa Latina de Crédito, Bank of America, o Wells Fargo, estas dos últimas depende de cada caso.

Cuando haya tomado una decisión, lleve pruebas de sus ingresos y otros documentos financieros o impuestos.

Debe recordar que dependiendo de la entidad o cooperativa se piden diferentes requisitos.

