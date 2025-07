Decenas de familias podrían quedar sin hogar en Blue Island: tendrán seis días para desalojar casas móviles

Suscríbete a nuestros canales

Decenas de familias están en riesgo de quedar sin hogar en Blue Island en tan sólo 6 días.

De acuerdo con la reseña del portal web de Telemundo, son varias las familias que se encuentran en esta situación.

Asimismo, señala que estas familias viven en un fraccionamiento de casas móviles y deben desalojarlo ya que según las autoridades han infringido varios códigos y hay muchas facturas de agua sin pagar.

Ene ste sentido, resalta que se trata del fraccionamiento Forest View Mobile Home, el cual se encuentra ubicado en Blue Island.

Los residentes de este fraccionamiento reciebieron una carta el pasado 27 de junio de parte del alcalde, Fred Biloto.

El escrito les indica que no les será renovada la licencia por lo que el fraccionamiento será clausurado.

Una de las residentes afectadas, Sandra Licapa, asegura que “Si a mi me sacan de aquí, yo no tengo a donde ir, económicamente no puedo porque no trabajo, dónde me voy a ir con mi niño”.

Licapa agrega que “Todo es un proceso, no creo que sea algo bien que nos desalojen en 6 días que nos den un tiempo para solucionar a donde nos vamos”.

“Son mis ahorros prácticamente y mire en lo que está quedando, en nada. No les interesa que nos vayamos a la calle como homeless. Vivo de lo que mi esposo trabaja, nos esforzamos cada mes, nunca nos hemos atrasado”, dijo Angélica Lule, otra residente afectada.

Por su parte, las autoridades locales aseguran que han buscado que los residentes arreglaran las condiciones del fraccionamiento durante los últimos dos años, sin embargo, los residentes son los que no saben qué hacer.

Mientras que el alcalde solicitó a los dueños del parque, que le entregue la cantidad de 5 mil dólares a cada residente para poder irse y buscar otra vivienda, ya que el parque no se ha mantenido al nivel requerido por la ciudad, representando un riesgo de seguridad y salud para los mismos residentes y el resto de la comunidad.

Se espera que los dueños del parque Forest View Mobile Home se pronuncie y les diga a los residentes cuál será el plan a seguir.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube