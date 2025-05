Inmigrante ingresó sin darse cuenta a una base militar por perseguir a un pollo: esta fue la fianza que le impusieron

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante fue arrestado tras perseguir a un pollo que ingresó a la Base de la Fuerza Aérea de Homestead en Florida. El hecho, que podría parecer sacado de una comedia, terminó en un juicio en el condado de Miami-Dade.

Inmigrante ahora enfrenta posible deportación

A pesar de la fianza mínima, el inmigrante enfrenta una retención por parte de las autoridades de inmigración (ICE), lo que podría derivar en su deportación. Este tipo de retenciones son comunes en casas donde el acusado no tiene estatus legal en el país.

La fianza que comenzó en $500 dólares, la jueza Mindy Glazer consideró el caso y fijó una fianza simbólica de $1 por una acción que consideró risible y, desestimando la petición de la fiscalía.

Una internauta comentó "me alegré de que redujera la multa a un dólar No es por juzgar, pero no creo que pudiera permitirse una multa de $500, necesitamos más compasión en los estados estos días".

Algunos comentarios fueron bastante agresivos y arremetieron contra la jueza por defender a una inmigrante ilegal.

¿Que sucede con los inmigrantes retenidos por ICE tras juicios similares?

En este tipo de casos son comunes las retenciones en el sistema judicial de EE.UU, cuando se trata de inmigrantes sin estatus legal. Asimismo, este caso refleja la complejidad del sistema.

Aunque algunos casos, como el de la jueza Hannah Dugan acusada de ayudar a un inmigrante a evitar el arresto, son más serios, todos destacan los desafíos que enfrentan en EE.UU bajo políticas migratorias estrictas.

